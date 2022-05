Aunque los purés más populares son los que se hacen con alimentos como las patatas o la calabaza, eso no quiere decir que no podamos preparar esta receta a partir de otros vegetales, aprovechando así sus propiedades y su sabor particular como es el caso, por ejemplo, un puré de calabacín.

Un vegetal clásico, saludable y beneficioso para el organismo, que puede incorporarse a la dieta en forma de puré, siempre que sigamos algunos procedimientos específicos para él, dado que por su composición requiere de menos tiempo de cocción y otros cuidados.

Es un plato apto para toda la familia, no sólo veganos y vegetarianos, sino también para quienes, por enfermedades varias, deben comer sano y evitar grasas y azúcares. De hecho, este producto actúa como un agente de limpieza una vez dentro del metabolismo, así que es muy recomendable.

Puede ser una buena opción tanto para la cena como para el almuerzo. Le puedes añadir un segundo plato con carne o pescado y quedarás de maravilla.

Receta de puré de calabacín

Ingredientes

Para elaborar este puré necesitarás de cuatro calabacines, una cebolla blanca, un poco de queso parmesano rallado a gusto, un puerro, una patata, un diente de ajo, aceite vegetal y, luego, tanto pimienta como sal a gusto, que puedes rectificar una vez que lo sirvas en la mesa.

Puré de calabacín paso a paso

Antes que nada tienes que lavar los calabacines con abundante agua, cortándoles los extremos, que generalmente son duros y no se ablandan ni siquiera cocidos. Ya sin los extremos, debes rebanarlos en rodajas. Acto seguido, toma la cebolla y pícala muy finamente, en trozos lo más pequeños que puedas. Repite este último procedimiento con el ajo.

Calienta aceite en una olla, y sofríe tanto el ajo como la cebolla por cinco minutos, revolviendo constantemente. Mientras tanto, pela la patata y córtala en cubos, y pica la parte inferior del puerro, retirando la verde superior. Pasados los cinco minutos, agrega el puerro al sofrito, y una vez transcurridos otros cinco minutos, añade tanto la patata en cubos como el calabacín en rodajas.

A los 15 minutos de iniciado todo el proceso, echa un par de tazas de agua a la preparación, junto con la sal y la pimienta que consideres adecuadas, tapando y dejando que se cocinen u rato.

Aproximadamente 20 minutos más tarde, pasa los vegetales por un colador sin desechar el líquido. Llévalos a una licuadora o robot de cocina, échale el queso parmesano rallado y procesa la mezcla hasta que esté homogénea.

Si quieres que tenga una consistencia menos espera, súmale un poco de caldo de cocción.

Propiedades del calabacín

Además de ser una receta muy sencilla de preparar, hay que decir que el calabacín es un vegetal perfecto que nos ayudará a adelgazar y combate la retención de líquidos. Se compone de un 95% de agua y apenas aporta calorías. Ten en cuenta que 100 gramos de calabacín proporcionan unas 15 calorías. Pese a ello, destaca también por ser rico en hierro, fósforo, magnesio y potasio.

En lo que se refiere a contenido vitamínico, destaca sobre todo la vitamina C y el ácido fólico, y en menor medida las vitaminas del complejo B.