El cáncer de mama es el tipo de tumor más diagnosticado del mundo. Solamente en España todos los años se diagnostican más de 36000 mujeres, y anualmente mueren más de 6700. Las causas más habituales del fallecimiento de las pacientes es que los tumores se extienden (lo que denominamos metástasis) o que dejan de responder a los tratamientos.

Sin embargo, detrás de cada caso hay una historia y una vida que desea seguir un camino en ocasiones incierto mientras la comunidad científica trabaja sin descanso para conseguir tratamientos que puedan acabar con esta lacra. En esa lucha se encuentran fundaciones, como Cris contra el cáncer, que aúnan esfuerzos para conseguir financiación para la investigación del cáncer.

Pero en este reverso de la vida, en un mundo que debe priorizar la ciencia y la investigación contra las enfermedades, los testimonios de pacientes nos evidencia que este es el camino para acabar con patologías como el cáncer, en esta caso de mama. En el año 2020, al día siguiente de dar a luz a su segundo hijo, una niña, a Raquel Campoy le diagnostican un cáncer de mama metastásico. «El primer día me dijeron que era cáncer de mama, el segundo que había hecho metástasis en los huesos y el tercero que era de tipo HER2 positivo, uno de los más agresivos».

Con 43 años, Raquel, catalana afincada en Madrid, madre de dos hijos y experta en organización de eventos, entró a formar parte del porcentaje de mujeres con cáncer de mama que no tiene cura. La expectativa media de vida de las mujeres con cáncer metastásico es de cinco años. «Como no tengo cura no me operaron. Empecé con quimioterapia, radio y ahora estoy estable con un tratamiento intravenoso cada 21 días, todo para poderme alargar la vida el máximo tiempo posible», señala.

El tumor de Raquel se encuentra estable, no crece, pero nadie puede saber ni predecir cuánto tiempo permanecerá así. La media de efectividad del tratamiento en las pacientes con cáncer metastásico es de 2 años, pero a pacientes apenas les funciona meses.

«El ver a mi familia sufrir y dejar de trabajar es lo que peor he llevado. Te dan una incapacidad porque no te encuentras bien y estas constantemente de pruebas. Cada 3 meses vas al hospital pensando que a lo mejor en esa revisión detectan que el tumor sigue avanzando».

Raquel tiene metástasis en los huesos y en el cerebro, pero también un marido y dos hijos de 4 y 5 años para los que quiere vivir el tiempo suficiente para que puedan recordarla.

Lejos de sentirse derrotada, esta experta organización de eventos ha querido poner en marcha una campaña de recaudación de fondos de mano de la Fundación CRIS contra el cáncer para financiar proyectos de investigación efectiva

«Si el cáncer de mama metastásico se puede cronificar en 10 o 15 años, como dicen muchos investigadores, nosotras necesitamos que lo hagan en 5 porque queremos ser parte de la vida de nuestra familia. No queremos ser la generación perdida».

Helena Delgado, auxiliar de enfermería

Otra de las mujeres que desea compartir su diagnóstico de cáncer de mama metastásico es Helena Delgado, madrileña y auxiliar de enfermería, le diagnosticaron cáncer de mama con 33 años. Un pequeño pellizco de su hijo le hizo darse cuenta de que tenía un bulto en una mama.

La noticia le preocupó, pero se apoyaba en las buenas noticias. «El cáncer de mama es el más estudiado y con más alto índice de curación», me decían. En junio de 2020 le operan: mastectomía y reconstrucción. «Me dijeron que todo había salido fenomenal, que no había afectación ganglionar».

A los dos meses, sin embargo, una revisión detectó metástasis. El cáncer se había extendido a huesos. Para ella ya no hay cura, solo una sucesión de tratamientos. Cuatro años después va por la sexta línea de tratamiento. «El que más me ha durado han sido 10 meses».

En la actualidad Helena está en tratamiento con Enhertu, uno de los medicamentos recientemente aprobados por la sanidad pública, pero como todas las pacientes de metástasis, cada vez que va su revisión trimestral le hace la misma pregunta a su médico: «Y después de este tratamiento, ¿qué otro hay?».

Helena, como todas las pacientes de cáncer de mama metastásico quiere dejar de vivir con la espada de Damocles y para ello necesita que se investigue «muy rápido».

