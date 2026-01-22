Fact checked

El dolor crónico, especialmente el lumbar y cervical, afecta a millones de personas que ven afectada su calidad de vida. Atajar este dolor avanzado debe ser una prioridad. En el Instituto Clavel aplicamos, entre otras soluciones médicas avanzadas, radiofrecuencia intracanal con catéter dirigible. «Se trata de un procedimiento mínimamente invasivo que permite tratar el dolor de forma precisa, segura y efectiva» explica la Dra Iliana Vega, del citado instituto.

¿Qué es la radiofrecuencia intracanal?

La radiofrecuencia intracanal es una técnica innovadora que combina tecnología avanzada y precisión médica. Consiste en aplicar la energía que produce esta tecnología dentro del canal vertebral, donde se encuentran los nervios afectados. Se lleva a cabo con un catéter dirigible, un tubo fino y flexible que permite al especialista guiar el tratamiento directamente al área responsable del dolor.

Este enfoque, añade la Dra. Vega, «permite aliviar el dolor lumbar y cervical crónico sin cirugía abierta, en un procedimiento ambulatorio mínimamente invasivo, con una recuperación más rápida y resultados que pueden prolongarse durante meses o años».

¿Cómo se realiza el procedimiento?

El tratamiento se lleva a cabo siguiendo una serie de pasos controlados. Se introduce el catéter a través de una aguja fina, bajo anestesia local y guiado por rayos X. Se Orienta hasta el nervio o tejido responsable del dolor y ahí se aplica la radiofrecuencia que reduce la inflamación y bloquea parcialmente la señal del dolor. Una vez terminado se hace seguimiento del paciente para garantizar los mejores resultados.

Este procedimiento es eficaz para pacientes con dolor lumbar o cervical crónico que no responde a tratamientos convencionales, hernias discales, estenosis del canal vertebral y ciática cuando el dolor persiste tras haber recibido medicación y fisioterapia.