Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

En España, tres de cada diez personas mayores de 65 años presentan deterioro cognitivo leve (DCL), que puede derivar en demencia por diferentes enfermedades neurodegenerativas. Esta se ha convertido en uno de los principales desafíos de salud pública. Representa una causa relevante de discapacidad y dependencia, con un impacto considerable, no solo en quienes la padecen, sino también en sus cuidadores, familias y en la sociedad en general. De hecho, dos de cada tres personas manifiestan tener o haber tenido en su entorno a una persona afectada.

Los alimentos de uso médico, también conocidos como alimentos para usos médicos especiales, son productos nutricionales diseñados específicamente para pacientes con determinadas enfermedades o condiciones clínicas y deben utilizarse bajo supervisión sanitaria. A diferencia de los alimentos convencionales, contienen combinaciones concretas de nutrientes —como omega-3, vitaminas del grupo B o antioxidantes— orientadas a cubrir necesidades específicas del organismo.

En el caso del deterioro cognitivo leve, estos productos pueden ayudar a apoyar la función cerebral y a ralentizar la progresión del deterioro en fases iniciales, siempre como complemento a otras medidas médicas y hábitos saludables. No son medicamentos, pero tampoco alimentos habituales, y su uso debe estar guiado por profesionales sanitarios dentro de un abordaje integral del paciente.

Ante este contexto, y con el objetivo de orientar la práctica clínica desde un enfoque multimodal y basado en evidencia sólida, el grupo de estudio de Neurogeriatría de la Sociedad Española de Neurología (SEN), expertos en patología cognitiva, ha elaborado un nuevo Documento de Consenso sobre Prevención del Deterioro Cognitivo y la Demencia. En él, han recogido una serie de medidas para mejorar el manejo de estas condiciones médicas. Entre ellas, cabe destacar la relevancia de ralentizar el avance del deterioro cognitivo leve (DCL), mediante la detección temprana y el abordaje multimodal, que incluya intervenciones nutricionales con evidencia científica en la práctica neurológica.

La Dra. María José Gil, neuróloga en el Hospital Universitario Clínico San Carlos (Madrid), explica que «el DCL representa un estado intermedio entre el envejecimiento cognitivo normal y la demencia y se caracteriza por las pérdidas de memoria, cambios conductuales, en la función ejecutiva o en el lenguaje, pero con preservación de la independencia funcional en actividades de la vida diaria».

Tal y como se expone en el documento, hasta un 40% de los casos de deterioro cognitivo y demencia podrían evitarse o retrasarse mediante una intervención sobre factores de riesgo potencialmente modificables. En concreto, se han identificado diversos factores de riesgo que comprenden desde factores vasculares y metabólicos –como obesidad, diabetes tipo 2 o hipertensión arterial o estilo de vida como falta de ejercicio físico, dieta inadecuada o tabaquismo , hasta otros relacionados con salud mental y cognitiva como depresión, ansiedad o trastornos del sueño, entre otros.

Los expertos exponen que reconocer el DCL de forma precoz e incluir medidas preventivas, así como organizar los cuidados para cada paciente, resulta clave. Además, la Dra. Cristina Fernández García, jefa del Servicio de Neurología en el Hospital Universitario La Moraleja (Madrid), señala que «se tiene que tener en cuenta la carga emocional, física y económica de la familia para proporcionar las ayudas adecuadas y planificar adecuadamente el cuidado de estas personas».

«La reducción del riesgo de demencia es crucial. Las personas con estilos de vida más saludables, que evitan aquellos factores negativos y promueven las situaciones positivas para su salud cerebral, presentan un menor riesgo de desarrollar demencia y un retraso en el inicio del deterioro cognitivo, lo que resulta en más años de vida con salud y menos años de vida con enfermedad», expone la Dra. Carmen Terrón, neuróloga en el Hospital Virgen del Rosario (Madrid) y coordinadora del Grupo de Estudio de Neurogeriatría de la SEN.

Claves del consenso

El consenso destaca varios puntos clave. En primer lugar, la importancia de la detección temprana y el uso de herramientas de screening, esencial para intervenir en fases en las que aún es posible influir en el curso de la enfermedad. Además, señala la intervención multidisciplinar como una herramienta fundamental, que incluye no solo abordaje farmacológico, cognitivo y estilo de vida, sino también el uso de nutrición clínica. Por último, subraya el rol significativo que juega la nutrición clínica.

Cabe señalar que los AUME «son aquellos que han sido formulados para el manejo dietético de pacientes bajo supervisión médica. Están destinados a satisfacer las necesidades alimenticias de los pacientes que precisen de determinados nutrientes, cuyo tratamiento dietético no pueda efectuarse únicamente modificando la dieta normal, con otros alimentos destinados a una alimentación especial, o mediante ambas cosas», explica la Dra. Sagrario Manzano, neuróloga en el Hospital Infanta Leonor (Madrid) y secretaria del Grupo de Neurogeriatría de la SEN.