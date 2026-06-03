Qué es la eisoptrofobia: síntomas y consecuencias de la enfermedad que padece Boris Izaguirre

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El presentador y escritor Boris Izaguirre explicó en el programa Vamos a Ver, con Patricia Pardo, que desde que era pequeño tiene una fobia algo inusual que no lo deja hacer su vida cotidiana. Hablamos de la eisoptrofobia, un trastorno poco conocido que provoca un miedo intenso e irracional relacionado con los espejos y con la propia imagen reflejada. La verdad es que los espejos forman parte de la vida cotidiana, y están presentes en los hogares, los ascensores, los escaparates, los baños públicos e incluso en numerosos dispositivos electrónicos. Para la mayoría de las personas son objetos completamente normales que sirven para comprobar la apariencia física o realizar tareas diarias. Sin embargo, existe un grupo reducido de personas para quienes enfrentarse a un espejo puede convertirse en una experiencia angustiante.

Aunque pueda parecer una fobia extraña, un artículo de Cleveland Clinic explica que comparte características con otros trastornos de ansiedad específicos. La persona es consciente de que el objeto temido no representa una amenaza real, pero aun así experimenta síntomas físicos y emocionales difíciles de controlar. En algunos casos, el miedo se centra en la posibilidad de ver algo inquietante en el reflejo. En otros, el problema está relacionado con la propia imagen corporal o con creencias profundamente arraigadas. Como ocurre con muchas fobias, el origen puede variar considerablemente de una persona a otra, lo que convierte a la eisoptrofobia en un fenómeno complejo desde el punto de vista psicológico.

Qué es la eisoptrofobia: la enfermedad que sufre Boris Izaguirre

La eisoptrofobia es el miedo intenso y persistente a los espejos o a verse reflejado en ellos. Su nombre procede del término griego “eisoptron”, que significa espejo. Aunque no figura como una categoría independiente en los principales manuales diagnósticos, suele incluirse dentro de las fobias específicas.

Las personas que la padecen, tal como explicó el presentador y colaborador, pueden sentir ansiedad al encontrarse frente a un espejo, evitar determinadas habitaciones o incluso modificar sus rutinas para no exponerse a superficies reflectantes. En los casos más severos, esta conducta de evitación puede afectar a la vida diaria y limitar actividades tan habituales como arreglarse, comprar ropa o acudir a determinados espacios públicos.

Por qué aparece este miedo a los espejos

No existe una única causa que explique el desarrollo de la eisoptrofobia. Los psicólogos consideran que suele surgir por la combinación de varios factores personales, emocionales y ambientales.

En algunas personas puede estar relacionada con experiencias traumáticas ocurridas durante la infancia o la adolescencia. Un episodio desagradable asociado a un espejo puede dejar una huella emocional que, con el tiempo, se transforme en una respuesta de miedo automática.

También puede existir una conexión con problemas de autoestima o con una percepción negativa de la propia imagen. Cuando una persona experimenta un elevado malestar al observarse, el espejo puede convertirse en un desencadenante de emociones difíciles de gestionar.

Además, algunas creencias culturales y supersticiones han contribuido históricamente a asociar los espejos con fenómenos sobrenaturales, lo que puede influir en determinadas personas especialmente sensibles o propensas a la ansiedad.

Síntomas más habituales de la eisoptrofobia

Como ocurre con otras fobias, los síntomas pueden variar en intensidad. Algunas personas experimentan una incomodidad moderada, mientras que otras llegan a sufrir auténticos ataques de pánico.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran la aceleración del ritmo cardíaco, la sudoración excesiva, la sensación de falta de aire, los temblores y el deseo urgente de abandonar el lugar donde se encuentra el espejo.

A nivel psicológico también pueden aparecer pensamientos catastróficos, sensación de pérdida de control y una preocupación constante por la posibilidad de encontrarse con un espejo de forma inesperada.

La organización británica NHS destaca que las fobias específicas pueden generar respuestas físicas muy intensas incluso cuando el peligro real es inexistente, ya que el cerebro interpreta la situación como una amenaza auténtica.

La relación con la imagen personal

En algunos casos, la eisoptrofobia guarda relación con la forma en que una persona percibe su propio aspecto físico. Esto no significa necesariamente que exista un trastorno de la imagen corporal, pero sí puede haber un elevado nivel de autocrítica o inseguridad.

Las redes sociales, los estándares estéticos poco realistas y la presión por alcanzar una determinada apariencia pueden aumentar el malestar en personas vulnerables. El espejo deja entonces de ser un objeto neutral y pasa a convertirse en un recordatorio constante de aquello que genera preocupación.

Cómo se puede tratar la eisoptrofobia

La buena noticia es que las fobias específicas suelen responder positivamente al tratamiento psicológico. La terapia cognitivo-conductual es una de las herramientas más utilizadas, ya que ayuda a identificar pensamientos irracionales y a desarrollar estrategias para afrontarlos.

Uno de los procedimientos más eficaces es la exposición gradual, que consiste en acercarse progresivamente al estímulo temido en un entorno seguro y controlado. Con el tiempo, el cerebro aprende que la situación no representa un peligro real.