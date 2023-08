¿Para qué sirve el espejo de los gimnasios?

Fact checked

Los que nunca hayan pisado un gimnasio seguro que se extrañan con la presencia de espejos en algunas paredes. Estos elementos no forman parte de la decoración ni buscan aumentar la sensación de amplitud como se pudiera pensar en un primer momento. Si sueles hacer deporte en el gym te has fijado en que hay espejos por todas partes. En especial en aquellas clases con máquinas y también en las de grupo o de colectividades. Pero seguro que no sabes cuál es la función del espejo de los gimnasios.

Además de verte en ellos y contemplar de qué forma haces un movimiento, hay otras acciones que debes saber de estos espejos.

La función del espejo de los gimnasios

El objetivo de los espejos es que a la hora de ejercitarnos en el gimnasio nos fijemos en la técnica, en la postura y en la forma con que ejecutamos los movimientos.

En clases colectivas

En aquellas instalaciones en las que se suelen dar clases de zumba, yoga o aerobic, entre otras, se nos exige imitar los movimientos y posiciones del instructor. Gracias a los espejos conseguiremos que resulte más sencillo seguir los pasos que nos indica el monitor.

Determinadas clases grupales como son el zumba, el fitness, tonificación, y muchas otras que implican movimientos en grupo siempre tienen espejos.

Esto es positivo, porque lo profesores necesitan mostrar y enseñar así los ejercicios que deben hacer todas las personas de la clase de una sola pasada. Así se aseguran que tales movimientos se realizarán de la mejor manera.

Ver nuestra postura y forma corporal

Tanto si estás solo como si estás con un entrenador personal, tales espejos hacen que veamos la técnica corporal. Por esto son útiles cuando hacemos determinados ejercicios y para ver si los hacemos correctamente.

Amplitud de espacio

Para muchas zonas y espacios algo más pequeños, el espejo hace que se agrandan y todo se ve mejor. Además es toda una motivación para seguir con tus ejercicios en el gym.

Si eres un asiduo al gimnasio seguro que sabes que el espejo te puede resultar muy útil a la hora de realizar una zancada o una sentadilla. Con este elemento podrás supervisar el movimiento y la postura que adopta la rodilla para corregir cualquier defecto que detectes.

De esta forma tal clase se convierte entonces en un espacio más grande y con mayor luz. Si vemos de qué forma hacemos los ejercicios, también ganamos en seguridad y nuestro entrenamiento es siempre más completo.