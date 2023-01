Fact checked

La Fundación ECO, que trabaja en la calidad y la excelencia de la oncología, ha creído esencial conocer la opinión de los ciudadanos sobre el cáncer. Detallar aspectos bajo un amplio estudio en el que se ofrezcan datos sobre qué piensan y qué saben los españoles sobre esta enfermedad.

El estudio realizado por la consultora GAD3, en el que han participado ciudadanos de entre 18 y 70 años, deja algunas conclusiones que nos deben ayudar a seguir por el camino de la mejora en líneas generales. Al fin y al cabo, no se entiende la calidad sin un objetivo claro de mejora, partiendo del conocimiento y la reflexión.

En este sentido, la salud supera claramente al resto de temas de interés, por delante de la economía, el paro o el cambio climático. Hasta el punto de que el 73% de los encuestados asegura que España destina menos recursos a sanidad que el resto de países europeos. Además, el 69% cree que desde las administraciones nacional y autonómica no se hacen lo necesario para dotar de recursos a los profesionales que abordan el cáncer.

El estudio realizado pone de manifiesto que el cáncer es una preocupación y que es preciso darle mayor relevancia, porque afecta a todos, directa o indirectamente. La Unión Europea lo ha considerado tan relevante como para ser, la lucha contra el cáncer, una de sus cinco misiones. Una misión sanitaria europea por primera vez que se materializa con el Beat Cancer Plan dotado de 4.000 millones de euros.

El estudio ha puesto de manifiesto que la población mayoritariamente se inclina por mejorar la disponibilidad de medicamentos oncológicos (77,1%), mejorar los tiempos de aprobación (77,2%) o apoyar más la investigación y el tratamiento contra el cáncer (92%).

¿Qué piensa la sociedad española del cáncer?

A pesar de todo, la inmensa mayoría de los encuestados desconoce que se producen más de 750 diagnósticos de cáncer de media al día en España (desconocido por el 78,6% de los encuestados). En 2020 se calcula que fallecieron en España unas 113.000 personas de cáncer en España, una media de más de 300 muertes al día, lo que desconoce el 88,6% de los encuestados.

Otra petición muy relevante de los ciudadanos encuestados es el abordaje de la equidad territorial en la asistencia al cáncer (59,6%). Una de las respuestas más claras es en relación con la prioridad del cáncer en el semestre de la presidencia europea de España el próximo julio de 2023. Un contundente apoyo se observa con el deseo de priorizar la sanidad (84,8% de los encuestados) y especialmente el cáncer (86,3% de los encuestados) frente a distintos temas que cuentan con un importante, aunque claramente menor, apoyo ciudadano.

Si se trata de tener en cuenta la opinión de la ciudadanía, este estudio pretende arrojar luz en cuanto a la percepción ciudadana. En esta tarea de concienciación están todas las entidades profesionales y científicas que trabajamos en la mejora de la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer.

La salud supera a los temas tradicionales en interés

La salud y el sistema sanitario es la máxima preocupación para el 82% de la sociedad española, muy por encima de la seguridad, la economía y el empleo o el cambio climático. El gasto público en sanidad en España, por debajo que en Europa. El 73,4% de los ciudadanos encuestados asegura que España tiene un menor presupuesto sanitario que otros países europeos. El 85% de los españoles considera que la salud y el sistema sanitario debe ser un tema relevante para la futura presidencia de España en el Consejo de la Unión Europea, muy por delante de la economía (67%) y el cambio climático (52%). Además, en lo que se refiere a los temas de salud a tratar durante su presidencia, el 86% prioriza el cáncer, seguido de cerca por la salud mental (72%).

España suspende en disponibilidad de medicamentos oncológicos

Casi el 80% de las personas encuestadas afirma que los pacientes españoles tardan más que otros países de nuestro entorno económico en disponer de medicamentos oncológicos innovadores. Según el último informe anual de Indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa (W.A.I.T. Indicator), los pacientes españoles esperan de media 517 días para acceder a terapias innovadoras.

La sociedad desconoce las cifras de fallecidos y diagnósticos de cáncer

El 78,6% de la población no sabe que el número de fallecimientos por cáncer al día se sitúa por encima de las 300 personas. Además, únicamente el 11,4% de los entrevistados tiene conocimiento de que se diagnostican más de 700 casos de cáncer al día en nuestro país. El número de cánceres diagnosticados en España en el año 2022 se estima que alcanzará los 280.100 casos, según los cálculos de REDECAN2. Lo que supone alrededor de 760 diagnósticos al día, un ligero incremento respecto a los años anteriores.

Los cánceres más conocidos

Mama y pulmón, los cánceres más conocidos Más de la mitad (53%) de la población encuestada afirma tener conocimientos e información sobre el cáncer, siendo el de mama el más conocido por el 86%, seguido por el de pulmón (68%) y el de próstata (46%). Según los últimos datos facilitados por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en España, los tipos de cáncer responsables de una mayor mortalidad son el cáncer de pulmón, el colorrectal y los cánceres de páncreas, mama y próstata.

Recursos

Una amplia mayoría cree que los profesionales no cuentan con los recursos necesarios. El 69,1% de los participantes considera que las administraciones públicas no dotan a los profesionales sanitarios de los recursos necesarios para abordar el cáncer. Además, el 60% de los españoles piensa que el tratamiento del cáncer no es equitativo entre las distintas comunidades autónomas. No existen grandes diferencias al respecto en las opiniones de andaluces, catalanes, valencianos y madrileños.