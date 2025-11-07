Fact checked

La sanidad en España atraviesa un momento de transformación profunda, impulsado por los desafíos demográficos, tecnológicos y sociales que definen el siglo XXI. El envejecimiento poblacional, el incremento de las enfermedades crónicas y la creciente demanda de atención personalizada exigen un sistema sanitario más fuerte, flexible y equitativo. Estas y otras cuestiones fueron defendidas por los invitados del mundo de la Sanidad que participaron en el X Aniversario de OKDIARIO.

Así, Eduardo Pastor, presidente del grupo Cofares, Andrés Rodríguez-Villa, director general de Asisa, la Dra. María Velasco, psiquiatra, psicoterapeuta y colaboradora de OKSALUD, la Dra. Elisa Pinto, jefa de servicio de Dermatología en el Hospital Universitario Ruber Juan Bravo-Grupo Quirónsalud y columnista de OKSALUD, Elisa Blázquez, especialista en Nutrición y Medicina Integrativa de la Clínica Iqtra o el Dr. Manuel de la Peña, cardiólogo y experto en longevidad, director y presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y de la Cátedra del Corazón y Longevidad, fueron algunos de los referentes en salud en este encuentro.

Estos diez años ha sido un desafío informativo para todo lo concerniente a la salud: ha servido de escenario para que el sector sanitario despliegue tanto sus aciertos como sus muchas tensiones. Eduardo Pastor, presidente del grupo Cofares, aseguró la necesidad de abordar la sanidad desde la rigurosidad y la cercanía con la sociedad para ayudar a comprender sus cambios y también sus avances.

Este cruce de perfiles —distribución farmacéutica, seguros sanitarios, salud mental, dermatología, nutrición holística y longevidad— revela un panorama complejo: la salud pública creciente y la necesidad de hacer llegar los avances a todos por igual. En el evento, se puso de relieve la necesidad de un periodismo «sin miedo» que arroje luz en sistemas opacos y retos tan destacados como el envejecimiento activo o la sostenibilidad del sistema de salud.

El discurso transversal fue el de la transformación: diez años en los que OKDIARIO se presentó como «un medio que nunca ha tenido miedo a contar la verdad», con los sanitarios a su lado para evidenciar que la salud no es sólo curar, sino prevenir, integrar y dar voz.

En definitiva: en este aniversario, la salud fue una de las protagonistas de un discurso que reivindica cómo la sanidad —pública, privada, mixta, globalizada— necesita tanto audacia periodística como alianzas con expertos capaces de anticipar futuros cambios.