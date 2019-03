4 preguntas frecuentes de los corredores que empiezan

Es normal que cuando empezamos con el running tengamos toda clase de dudas. Por lo que hay una serie de preguntas frecuentes que suelen ser comunes entre los corredores que se inician en este deporte. Desde cuánto tiempo entrenar, a qué zapatillas escoger hasta la distancia que debemos correr.

Es, por tanto, normal que tengamos dudas. Pero todo ello lo puede solventar un entrenador personal o alguien que entienda, no podemos ponernos a correr de golpe sin preparación y consejo.

¿A qué velocidad debo correr?

Es una pregunta frecuente entre los runners principiantes. Todavía no saben si correr mucho o poco. Aunque está claro que, como en todo deporte, es importante empezar despacio para ver progresiones luego. Eso sólo puede saberse entrenando y viendo cuánto puede nuestro tiempo aguantar a cierto ritmo, siempre que empecemos despacio, como decimos.

¿Debes calentar antes? ¿Cuánto tiempo?

La respuesta clara es sí, puesto que esto debe hacerse siempre con todo tipo de deportes, cuando estamos entrenando. Por tanto, es bueno y necesario hacerlo antes de correr y también como periodo de transición. Realmente con un par de minutos podemos estirar diversas partes del cuerpo, para tonificarlo y también para calentarlo a la hora de entrenar.

¿Con qué frecuencia debo correr?

Otra de las preguntas que suelen plantearse los principiantes de running es si deben correr cada día o bien cuántas veces a la semana. Lo cierto es que no hace falta correr todos los días, podemos cansar el cuerpo y lesionarnos fácilmente. Lo ideal es correr unos cuatro días a la semana y alternar otros de descanso. Pero si empiezas, quizás la recomendación es que corras cada dos días. Primero entrénate en el gimnasio, combina ejercicios y luego sal a correr. Ya tendrás tiempo de correr de forma algo más seguida, como decimos todo es constancia, motivación y progresión.

¿Cómo motivarse?

Si has decidido correr es porque realmente tienes ganas y te gusta. Entonces no te costará salir, especialmente al principio. Pero suele suceder que con el tiempo no veamos progresión y avance y entonces nos desmotivemos. Para esto es importante fijarse unas metas, objetivos y llegara ellos con el tiempo adecuado. Seguro que con estos consejos, lo conseguirás.