El cáncer es una pandemia cuyas ramificaciones no entienden ni de edad ni de sexo, tampoco de financiación, de trabas burocráticas, ni de concienciación social. Los datos actuales son escalofriantes con respecto al cáncer de mama metastásico: cada año, se diagnostican en España más de 36.000 casos de este tumor, siendo un 6% de ellos metastásicos una vez diagnosticado; en el año 2020 murieron 6.621 personas.

La presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico (ACMM), Pilar Fernández, nos explica en detalle en esta entrevista para OKSALUD lo que significa el carácter metastásico de un cáncer, lo difícil que es de tratar y los retrasos con los que llegan los medicamentos innovadores a España.

Pregunta.- El informe ‘Indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa 2024 (W.A.I.T)’ analiza la disponibilidad de los fármacos autorizados en más de 36 países y en este nuevo documento actualizado, España empeora aún más el tiempo en que se aprueban los tratamientos.

Respuesta.- Aumentar el número de medicamentos disponibles y reducir los retrasos en su incorporación en el SNS es uno de los grandes pilares que desde nuestra asociación tratamos y luchamos por ello cada día. Más que nadie, las pacientes de cáncer de mama metastásico sabemos que necesitamos para vivir fármacos innovadores porque estos tumores no da tregua. Dicho esto, el informe Wait reciente, señala que aumentamos los plazos de llegada a nuestro país de nuevos tratamientos tras su aprobación en Europa, al pasar de 629 días a 661 en la aprobación de fármacos en general. Por otra parte, indica que el 52% de los medicamentos llegan con restricciones y, en cuanto a los tratamientos innovadores oncológicos, llegan tras 725 días y, algunos, ni llegan porque no son incorporados directamente.

Pregunta. – ¿Qué acciones están promoviendo desde la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico?

Respuesta.-Desde el año 2022 estamos llevando a cabo movilizaciones importantes, como también campañas públicas en prensa, radio y televisión, donde denunciamos el tiempo excesivo en la llegada de fármacos a nuestro país. También llevamos nuestras demandas en las participaciones que realizamos en cumbres, foros oncológicos y otras convocatorias médicas donde denunciamos los retrasos en la incorporación de medicamentos. Recientemente, en un foro en el que participó el presidente de Oncología Médica en la Clínica Universitaria de Navarra, hemos abordado este asunto sin ningún rubor porque luchamos por la llegada rápida a España de tratamientos oncológicos.

Pregunta.- Desde 2022 están llevando a cabo una fuerte presión social y política para que cambie esta tendencia que lejos a reducirse en el tiempo crece cada vez más.

Respuesta.- El 14 de julio de 2022 presentamos una propuesta de resolución en el Congreso de los Diputados donde incluíamos varios puntos para agilizar la aprobación de fármacos en España. Uno de ellos, era que se cumplieran los 180 días que fija como máximo la Unión Europea para que los países incorporen los fármacos a sus carteras de servicios. Esta resolución fue apoyada por todos los grupos, dándonos un respaldo sin precedentes, pero como sabemos, este tipo de resoluciones, no son de obligado cumplimiento, aunque marcan cuál es la opinión y decisión de los miembros del Congreso de los Diputados.

Así, el 4 de octubre de 2022, presentamos en el Senado, un documento conjunto con otras asociaciones en el que planteábamos siete soluciones para acabar con estas carencias de medicamentos de los enfermos de cáncer de mama e incluimos, todo el proceso y los retrasos que sufrían los pacientes para el acceso a estas terapias.

El 13 de octubre de 2022, presentamos un manifiesto en el Congreso de los Diputados para abordar las necesidades de los pacientes con cáncer de mama metastásico triple negativo con el apoyo social por parte de investigadores, oncólogos, periodistas y de muchos políticos y portavoces de los grupos representados en la Cámara Baja. Abordamos de manera clara y abierta del problema de acceso a los fármacos porque eran vitales para nosotras.

El 28 de noviembre de 2023, llevamos este mismo manifiesto al Congreso de los Diputados, y lo pudimos presentar ante los responsables de Sanidad de la Unión Europea, volviendo a incidir en las crecientes necesidades y carencia en la innovación en nuestro país.

Previa comparecía con los eurodiputados de Sanidad, mantuvimos reuniones privadas con los representantes españoles que firmaron la estrategia europea del cáncer y teniendo, incluso, una reunión online con la propia comisaria de Sanidad.

Pregunta.- También son decisivos los Parlamentos de las comunidades autónomas en este proceso de financiación de fármacos en nuestro país. ¿Qué estrategia han marcado con estos gobiernos?

Respuesta.- Sabiendo que es muy importante su apoyo, realizamos comparecías en los distintos parlamentos autonómicos para solicitarles que cuando a las comunidades voten en la comisión interministerial precio-rembolso la aprobación de un fármaco (ya que no participan en esta comisiones de forma conjunta las 17 comunidades, sino que es una participación rotatoria de 3 de ellas y que se alternan cada seis meses), voten a favor, ¡no en contra!, y acepten esos fármacos que tanto necesitamos.

El pasado enero de 2024, he viajado de nuevo a Bruselas, para mantener un encuentro con los eurodiputados de Sanidad españoles y abordar todas las peticiones pendientes, también sobre medicamentos, y que deben ser resueltas con la implicación de todos los países.

Pregunta.- En los últimos días, ha habido críticas a Sanidad por parte de un grupo de personas que han recogido, entre otras cosas, firmas a través de una plataforma. ¿Qué opina de ello?

Respuesta.-Respecto a las últimas movilizaciones para exigir los fármacos que no tenemos disposición a ellos en España, hemos mantenido reuniones con César Hernández, presidente de la Comisión Interministerial Precio Rembolso y también con la industria farmacéutica, para solicitarles flexibilidad en las negociaciones, y la posibilidad de acuerdos para que lleguen a España los nuevos fármacos. En el mes de octubre voy a mantener en Santander una reunión con todas las direcciones generales de Farmacia y Humanización de todas las CCAA para estos abordajes, pero desde una perspectiva de diálogo y no de enfrentamiento, pero que no quiere decir que dejamos de lado la exigencia.

Pregunta.-La reciente polémica con la Ministra de Sanidad por la falta de incorporación de dos fármacos no la han apoyado su colectivo, ¿qué ha ocurrido entonces?

Respuesta.-La polémica reciente con Mónica García y los dos fármacos que no han sido aprobados, es una iniciativa privada de una paciente que necesita un fármaco concreto y nosotras como asociación, no lo apoyamos primero, porque nunca trabajamos con recogida de firmas a través de una plataforma, entendiendo que no necesitamos firmas para que nos acepten en una reunión, sino que las solicitamos por la vía institucional y siempre nos han recibido. Segundo, sabemos perfectamente cómo es el proceso de aprobación de un fármaco y sabemos que una reunión como fue el caso de la ministra de Sanidad, Mónica García, con esa paciente, no puede desembocar en la aprobación de un fármaco porque tiene que ir a una comisión específica; y, tercero, apostamos y reclamamos la financiación al Ministerio de Sanidad, de todos los fármacos pendientes de financiación, pero para todos los pacientes metastásicos independientemente de subtipo de cáncer que tengan. Todos los fármacos para todos los pacientes.