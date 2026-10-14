La Odontología española mejora su presencia en la última edición del Ranking de Excelencia Científica de Stanford

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La Odontología española ha vuelto a ser reconocida internacionalmente por su excelencia científica con la inclusión de 25 investigadores en la lista de los científicos más relevantes del mundo en la nueva edición del ranking de la Universidad de Stanford (Ranking of the World Scientists: World´s Top 2% Scientists), 4 más que la edición pasada.

La clasificación, elaborada por la prestigiosa universidad californiana y publicada por Elsevier, identifica a los investigadores cuyos trabajos han sido más citados durante su carrera científica evaluada entre los años 1996-2025 y también durante el último año 2026. Este ranking se basa en varios parámetros que incluyen el número de publicaciones indexadas, citas recibidas, índice h, coautoría y un indicador compuesto (score c) que determina el ranking. Como resultado, se ha creado una base de datos de más de 200.000 científicos de primer nivel en varios campos, que representan el 2% de los investigadores más importantes de todo el mundo.

Particularmente, en el área de Odontología identifica a 2.104 investigadores en el mundo, y en esa lista incluye a 25 investigadores españoles a (ver Tabla 1), cuatro más que en la edición previa del ranking. Como en todas las ediciones anteriores del ranking, el primero de esa lista continúa siendo el Dr. Eduardo Anitua, director del University Institute for Regenerative Medicine and Oral Implantology (UIRMI), que además ocupa un lugar muy destacado en el ranking global de Odontología, en la posición número 47 a nivel mundial, mejorando un puesto su posición internacional. Le sigue el Dr. Mariano Sanz, de la Universidad Complutense de Madrid, situado en el ranking mundial en la posición 71.

En los datos de Stanford también se identifica a los investigadores más influyentes en el último año, atendiendo al impacto científico de sus trabajos publicados en 2025. En este sentido, en el área de Odontología, además de los científicos anteriormente mencionados, también aparecen otros investigadores españoles influyentes como Miguel A. Gómez Polo (Universidad Complutense de Madrid), David Peñarrocha-Oltra (Universidad de Valencia), José López López (Universidad de Valencia), Pablo Ramos García (Universidad de Granada), o Juan Blanco Carrión (Universidad de Santiago de Compostela), entre otros.