Este invierno 2025-26 ha generado inquietud el término ‘Gripe K’, alimentando la sensación de que podría estar circulando un nuevo virus respiratorio. Sin embargo, los expertos son claros: no estamos ante una nueva gripe, sino ante una variante del virus Influenza A (H3N2), uno de los subtipos clásicos de la gripe A que circula cada temporada invernal.

Así lo confirmaron al iniciarse la estación varios especialistas de HM Hospitales, que alertaron de una temporada gripal especialmente intensa y una rápida expansión del virus respiratorio.

El Dr. Máximo Gómez, jefe del Servicio de Neumología de los Hospitales Universitarios HM Puerta del Sur, HM Montepríncipe y HM Torrelodones explicó que la variante K, pertenece al subtipo A H3N2 de influenza y es «más transmisible porque el sistema inmunológico no reconoce bien esta versión del virus, lo que facilita que infecte a más personas rápidamente».

Gripe/resfriado y gripe/influenza

Aunque a menudo se confunden, la gripe y el resfriado común presentan síntomas distintos. Mientras la gripe suele comenzar de forma súbita y se caracteriza por fiebre elevada, dolores musculares, fatiga intensa y, en algunos casos, dificultad respiratoria; el resfriado se manifiesta principalmente con congestión nasal. Suele ir acompañado de estornudos, dolor de garganta y, en raras ocasiones, fiebre elevada.

En tanto, gripe e influenza son lo mismo. Influenza es el nombre científico del virus y gripe es el término coloquial que usamos en español para referirnos a la infección respiratoria causada por ese virus.

Los tipos de virus influenza que causan la gripe son:

Influenza A. Es el tipo más frecuente y el que causa las epidemias estacionales más intensas y todas las grandes pandemias. Se clasifica en subtipos según dos proteínas de su superficie hemaglutinina H y neuraminidasa N. Ejemplos conocidos son H1N1 y H3N2. Puede infectar a humanos y animales y es el que más muta, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Es el tipo más frecuente y el que causa las epidemias estacionales más intensas y todas las grandes pandemias. Se clasifica en subtipos según dos proteínas de su superficie hemaglutinina H y neuraminidasa N. Ejemplos conocidos son H1N1 y H3N2. Puede infectar a humanos y animales y es el que más muta, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Influenza B. También causa gripe estacional pero suele provocar brotes menos extensos No se divide en subtipos sino en dos linajes principales Victoria y Yamagata. Afecta casi exclusivamente a humanos y es frecuente en niños, según la OMS.

También causa gripe estacional pero suele provocar brotes menos extensos No se divide en subtipos sino en dos linajes principales Victoria y Yamagata. Afecta casi exclusivamente a humanos y es frecuente en niños, según la OMS. Influenza C. Produce infecciones respiratorias leves y no causa epidemias. No suele incluirse en la vigilancia rutinaria ni en las vacunas antigripales, según la OMS.

Produce infecciones respiratorias leves y no causa epidemias. No suele incluirse en la vigilancia rutinaria ni en las vacunas antigripales, según la OMS. Influenza D. Afecta principalmente a ganado bovino. Según la OMS, no se ha demostrado que cause enfermedad significativa en humanos.

Prevención

«Las condiciones de invierno como temperaturas bajas, menos ventilación y más tiempo en interiores favorecen la transmisión. Los lugares donde se producen la mayoría de los contagios son los hogares, centros educativos, lugares de trabajo y espacios cerrados concurridos como transporte público o salas de espera», insiste el Dr. Gómez.

Respecto a las medidas preventivas, el Dr. Gómez subraya: «Aunque no exista obligación formal, es fundamental mantener hábitos como ventilar los espacios, lavarse las manos con frecuencia o usar mascarilla en determinadas situaciones. Estos gestos simples ayudan a reducir la transmisión de virus respiratorios, incluida la gripe. La mascarilla, cuando se usa de manera adecuada, protege tanto a la persona que la lleva como a los que le rodean, especialmente a los más vulnerables».

«Se trata de medidas sencillas, pero muy eficaces: ayudan a reducir infecciones, evitar picos de contagio y proteger al sistema sanitario», apunta. «No se trata de imponer su uso de manera generalizada, sino de emplearla en momentos de mayor riesgo, como transporte público, reuniones con personas mayores o cuando se presentan síntomas respiratorios».

En conclusión, no existe una nueva gripe y la llamada Gripe K no es un virus nuevo sino una variante del virus influenza A subtipo H3N2 que forma parte de los virus gripales estacionales que circulan cada invierno. Con todo, cuando hablamos de Gripe A o Gripe B, nos referimos al tipo de virus influenza que está causando la infección. Por ejemplo, Gripe A H3N2 o Gripe B linaje Victoria. Y así, la llamada ‘Gripe K’ no es un tipo nuevo sino una variante dentro de Influenza A H3N2