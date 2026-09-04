Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La ministra de Sanidad, Mónica García, tras la inaceptable gestión sanitaria de Ceuta después de la invasión de Marruecos, afrontará a partir de octubre, como ha podido saber este medio, un nuevo choque con los médicos: la huelga indefinida que ya había sido anunciada antes del verano por los facultativos si el Ministerio no cambiaba de rumbo y se sentaba a negociar con ellos. Ese cambio no sólo no se ha producido, sino que García ha optado por redoblar su apuesta y, en un nuevo desafío a los facultativos, ha llevado al Consejo de Ministros la aprobación de la reforma del Estatuto Marco, pese al rechazo frontal del colectivo médico.

Los médicos han dado un nuevo paso hacia una huelga indefinida que podría comenzar en octubre, después de que el Comité de Huelga firme convocar nuevos paros de carácter indefinido ante la decisión del Ministerio de Sanidad de seguir adelante con la reforma del Estatuto Marco sin el respaldo de las organizaciones sindicales de facultativos. La medida, que deberá ser ratificada por las ejecutivas de los sindicatos que integran el Comité de Huelga, y sin duda, sitúa el conflicto con Mónica García en uno de sus momentos de mayor tensión.

El enfrentamiento llega después de que el Gobierno aprobara el pasado 1 de septiembre el proyecto de ley del nuevo Estatuto Marco –en plena invasión marroquí y su nula gestión sanitaria– y lo remitiera al Congreso de los Diputados. La norma, que sustituirá al Estatuto vigente desde 2003 y afecta a cerca de un millón de trabajadores sanitarios, inicia ahora una compleja tramitación parlamentaria en la que tendrá que superar el debate en comisión, el periodo de enmiendas y, posteriormente, su discusión y votación en el Pleno.

La llegada del texto a las Cortes no ha servido, sin embargo, para rebajar la tensión con los médicos. Al contrario, los sindicatos consideran que el Ministerio ha cerrado la negociación sin atender sus principales reivindicaciones y han advertido de que no aceptarán un Estatuto Marco que regule las condiciones específicas de los facultativos dentro de una norma común para todo el personal sanitario. El Comité de Huelga ha denunciado en distintos momentos que, después de meses de movilizaciones y paros, Sanidad ha optado por llevar el texto al Congreso sin alcanzar un acuerdo con los médicos.

Uno de los principales puntos de conflicto con los médicos sigue siendo la jornada laboral. Los médicos reclaman que la jornada ordinaria se sitúe en las 35 horas semanales y que todo el tiempo que exceda de ese límite quede reconocido, remunerado y tenga efectos sobre la jubilación. También exigen acabar con las guardias de 24 horas y avanzar hacia un modelo en el que estas sean voluntarias y se establezcan límites que garanticen unas condiciones de trabajo compatibles con la seguridad del paciente.

La ministra de Sanidad, Mónica García, defiende, en cambio, que el nuevo Estatuto supone un avance y ha responsabilizado a las comunidades autónomas de parte de las dificultades para aplicar algunas de las medidas. García ha señalado que existen autonomías que se niegan a eliminar las guardias de 24 horas y ha defendido que las mejoras contempladas en el texto deben alcanzar al conjunto de profesionales sanitarios.

Con el proyecto ya en el Congreso, el conflicto entra así en una nueva fase. Los médicos mantienen abierta la vía parlamentaria y esperan que los grupos políticos introduzcan modificaciones sustanciales durante la tramitación, pero al mismo tiempo preparan una movilización indefinida para octubre. El Comité de Huelga ha coincidido en que, si no se producen cambios, el escenario será el de una huelga de duración indefinida y sin alcanzar a saber qué proporciones se tornará sobre el sistema.

Las principales peticiones de los médicos