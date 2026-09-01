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Lo que comenzó en 2025 como una reforma necesaria para modernizar las condiciones laborales de los médicos ha terminado convertido en uno de los mayores conflictos entre Sanidad y la profesión médica. Mónica García ha llevado este martes al Consejo de Ministros la reforma del Estatuto Marco y el Gobierno ha dado su aprobación al texto pese a una realidad que difícilmente puede ignorarse: los médicos acumulan 30 jornadas de huelga y mantienen sobre la mesa la convocatoria de un paro indefinido este otoño.

La ministra de Sanidad ha decidido seguir adelante sin que las movilizaciones hayan conseguido modificar sustancialmente su posición. El resultado es una reforma que llega al Consejo de Ministros en un escenario de máxima tensión y con buena parte de las organizaciones médicas frontalmente enfrentadas al Ministerio. Sin embargo, el recorrido aún no ha concluido, pues deberá ser aprobado finalmente en el Congreso de los Diputados y, por el momento, no se tiene garantizada una mayoría suficiente para ello.

El conflicto tiene, además, un componente especialmente paradójico para Mónica García. La ministra es médica y llegó al Ministerio con un discurso de defensa de la sanidad pública y de los profesionales sanitarios. Sin embargo, el proceso de negociación del nuevo Estatuto Marco ha terminado enfrentándola precisamente con una parte esencial de esa profesión. Lo que debía ser una actualización reclamada desde hace años se ha convertido en una batalla laboral y política que amenaza con prolongarse durante el otoño.

La cronología explica cómo se ha llegado hasta aquí. En 2025, Sanidad planteó la reforma con el objetivo de actualizar un Estatuto Marco que los profesionales consideraban desfasado y de adaptar las condiciones laborales de los médicos a la realidad actual del Sistema Nacional de Salud. Desde el principio, sin embargo, las organizaciones médicas reclamaron que sus peculiaridades profesionales —desde las guardias y la jornada hasta la clasificación profesional, las retribuciones y la conciliación— tuvieran un tratamiento específico.

Lo que comenzó como una reforma largamente esperada fue adquiriendo progresivamente los rasgos de un conflicto abierto. Las negociaciones no lograron cerrar las principales discrepancias y los sindicatos médicos endurecieron sus posiciones hasta desembocar en las jornadas de huelga que han acompañado al proceso.

Ahora, después de 30 días de paros y con la amenaza de una huelga indefinida sobre la mesa, el Gobierno ha decidido culminar la tramitación de la reforma. El Estatuto Marco avanza así hacia su aprobación mientras la profesión médica mantiene su rechazo a varios de sus aspectos fundamentales.

La pregunta ya no es sólo qué reforma quería aprobar Sanidad, sino cómo una modificación que nació bajo la premisa de mejorar las condiciones de los profesionales ha terminado provocando una fractura tan profunda entre el Ministerio y los médicos.

Principales reivindicaciones médicas

Los médicos reclaman un Estatuto propio y específico que reconozca las particularidades de su profesión y no los equipare al resto de empleados públicos. Entre sus principales reivindicaciones están una jornada laboral adaptada a la realidad asistencial, la regulación de las guardias, el reconocimiento del tiempo de descanso tras ellas, una mejora de las retribuciones y una clasificación profesional acorde con su formación, responsabilidad y cualificación. También exigen mayores garantías para la conciliación y una regulación específica de las condiciones en las que desarrollan su actividad.

Las principales reivindicaciones de los médicos se centran en un estatuto propio y un ámbito de negociación específico, una jornada ordinaria de 35 horas semanales, que las horas que excedan esa jornada sean voluntarias y estén mejor remuneradas, y una regulación específica de las guardias, incluidos descansos y guardias localizadas. También reclaman una clasificación profesional que reconozca su formación, especialización y responsabilidad, mejoras retributivas, un sistema de jubilación flexible y anticipada que tenga en cuenta la penosidad de la profesión y las horas de guardia, el fin de la movilidad forzosa y mayores garantías de conciliación.