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El Comité de Huelga denuncia la cerrazón y el empecinamiento del Ministerio de Sanidad en seguir adelante con un Estatuto Marco que cuenta con el rechazo de médicos y facultativos, ignorando meses de huelgas, movilizaciones y reiterados intentos de alcanzar una negociación real.

Resulta incomprensible que, después de un conflicto de esta magnitud, Sanidad haya dejado transcurrir el verano sin realizar un verdadero intento de acercamiento y pretenda ahora continuar la reforma prácticamente desde el mismo punto.

«Nada ha cambiado porque el Ministerio no ha querido cambiar nada».

Las reivindicaciones fundamentales de médicos y facultativos siguen sin resolverse: reconocimiento y clasificación profesional, jornada, guardias y descansos, singularidades derivadas de su formación y responsabilidad y un ámbito propio de negociación para sus condiciones específicas de trabajo.

Por ello, el Comité de Huelga advierte: aprobar el proyecto en Consejo de Ministros no significa resolver el conflicto. El conflicto médico sigue abierto.

Sin consenso médico y ahora a buscar el parlamentario

El Gobierno lleva además al Congreso una reforma sin haber conseguido el consenso de los médicos y sin tener garantizado el necesario consenso parlamentario. Los partidos de la oposición han manifestado su rechazo a la reforma y existen también posiciones críticas entre formaciones cuyos votos son relevantes para las iniciativas legislativas del Gobierno.

El Comité de Huelga no anticipa cuál será el resultado de la tramitación, pero recuerda que la viabilidad del Estatuto Marco tendrá que demostrarse ahora en el Parlamento. Resulta difícil comprender por qué Sanidad ha preferido mantener el enfrentamiento antes que aprovechar estos meses para buscar un acuerdo.

Los acuerdos alcanzados por los sindicatos médicos en diferentes comunidades autónomas demuestran precisamente que cuando existe voluntad política para negociar con los médicos, hay acuerdo. Donde no la ha habido ha sido en el Ministerio de Sanidad, que, recordemos, establece el marco regulatorio que permite una jornada que los médicos y facultativos consideran discriminatoria.

El Comité de Huelga seguirá defendiendo sus reivindicaciones ante los grupos parlamentarios y mantendrá todas las medidas de presión y movilización necesarias mientras continúen sin resolverse las causas que originaron el conflicto.

El Gobierno puede llevar la jornada laboral al Congreso, pero no puede dar por cerrado el conflicto médico, y la ministra de Sanidad debe asumir la responsabilidad política de haberlo llevado hasta este punto.