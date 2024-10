Fact checked

Nuevo fracaso de la ministra de Sanidad, Mónica García, al dejar sin suministro farmacéutico desde junio de un medicamento esencial para tratar el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Esta escasez ha afectado a miles de personas, en su mayoría niños y adolescentes, que dependen del tratamiento farmacológico para controlar los síntomas de esta condición. Mientras tanto, la situación ha escalado a niveles preocupantes en varias regiones del país. La crisis ha generado reacciones de calado en pacientes y familiares.

Mónica García ha vuelto a ser señalada como responsable de una situación que se viene demandado en los últimos cuatro meses y que afecta a nuestro país a 4 millones de personas que padecen esta enfermedad.

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un trastorno neurológico que afecta aproximadamente al 5% de los niños en edad escolar y al 2,5% de los adultos a nivel mundial. Se caracteriza por síntomas como hiperactividad, impulsividad y dificultad para mantener la atención, afectando el rendimiento académico, profesional y social de quienes lo padecen. Los tratamientos más comunes incluyen enfoques terapéuticos y medicamentos específicos que ayudan a controlar los síntomas.

Los fármacos actúan regulando los niveles de dopamina y norepinefrina en el cerebro, sustancias clave en la modulación de la atención y el control de los impulsos. La falta de acceso a estos medicamentos puede provocar un retroceso significativo en el progreso de los pacientes. Así, el problema de abastecimiento de este medicamento comenzó a notarse en junio de este año.

Por otra parte, la Sociedad Española de Neurología Pediátrica muestra su preocupación ante el desabastecimiento de metilfenidato, fármaco utilizado para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

Este medicamento tiene como objetivo disminuir los síntomas de falta de atención, de hiperactividad y de impulsividad. Así lo explica, la presidenta de la sociedad, Rocío Sánchez-Carpintero Abad, «muchos niños necesitan la ayuda de este fármaco para poder estar lo suficientemente atentos, concentrados, y reflexivos, para poder implementar las estrategias educativas que les puedan ayudar».

Además, sostiene que muchos niños, si no toman metilfenidato, u otros fármacos para el tratamiento del déficit de atención, no pueden controlar sus síntomas y, no son capaces de adquirir los conocimientos necesarios para avanzar en sus estudios. «A otros les interfiere mucho en sus relaciones con otros niños, en el ambiente familiar; y todo ello impacta finalmente en su autoestima», explica la experta.

Por otro lado, la sociedad alerta de que tanto el TDAH como el TDA se diagnostican «muy tarde». Según alerta una de las coordinadoras del Grupo de Trabajo de TDAH y trastornos del Neurodesarrollo de SENEP, la neuropediatra Cristina Cordero, durante la etapa de Primaria, el TDA puede pasar desapercibido porque son niños tranquilos, sin comportamientos que puedan resultar disruptivos; al contrario de lo que suele pasar en el perfil combinado o hiperactivo.

Inteligencia artificial para TDAH

El jefe del servicio de salud mental del Hospital Universitari Vall d’Hebron, Antoni Ramos-Quiroga ha presentado en el Congreso Nacional de Psiquiatría, celebrado en San Sebastián, tres estudios pioneros que se encuentran en desarrollo y emplean inteligencia artificial (IA) para mejorar el diagnóstico y tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

«La IA nos permite no solo mejorar el diagnóstico, sino también personalizar los tratamientos y monitorizar los efectos secundarios de una manera que antes no era posible. Estos avances ofrecen nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de los pacientes con TDAH», ha resaltado Ramos-Quiroga durante el simposio titulado Inteligencia artificial aplicada en el diagnóstico y tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

En primer lugar, Ramos-Quiroga ha explicado un estudio presentado por la jefa del servicio de psiquiatría infantil del Hospital de Mataró, Paloma Valera, que utiliza la tecnología de eye tracking para medir los movimientos oculares mientras los pacientes realizan pruebas neuropsicológicas.

«Este dispositivo permite realizar una medición objetiva de los movimientos oculares y, gracias a la inteligencia artificial, correlacionamos estos datos con la presencia o no de TDAH. Este enfoque nos ofrece una aproximación diagnóstica mucho más precisa y objetiva, que complementa las pruebas clínicas tradicionales», ha señalado Ramos-Quiroga. El dispositivo ya ha sido probado en niños y actualmente está siendo evaluado en adultos.