En internet, el cáncer se ha convertido en uno de los temas más buscados, más temidos y también más confusos. Cada día aparecen nuevas listas: suplementos anticáncer, dietas milagrosas y titulares que aseguran haber encontrado la clave de la prevención. Comer más brócoli, tomar colágeno, evitar el microondas, dormir ocho horas exactas o dejar el café… la avalancha de información parece infinita. En medio de esta marejada de datos y opiniones, muchos se preguntan: ¿qué es lo que realmente sirve para prevenir el cáncer?

«Vivimos en una época de sobreexposición informativa. Hay tanto contenido que es más fácil asustarse que aprender», explica la oncóloga española Marisa Rivas. «El problema no es la falta de datos, sino la falta de criterio para interpretarlos».

En redes sociales, donde los algoritmos premian el impacto antes que la evidencia, abundan los consejos simplificados y las verdades a medias. Un video viral puede hacer que millones de personas cambien sus hábitos sin que exista un solo estudio sólido detrás.

Lo que sí sabemos con certeza

Aunque no hay una fórmula mágica para evitar el cáncer, la ciencia sí ha identificado varios factores que reducen significativamente el riesgo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hasta el 40% de los casos de cáncer podrían prevenirse con hábitos saludables.

Las claves no son nuevas, pero sí están avaladas por décadas de evidencia:

No fumar ni exponerse al humo del tabaco: el tabaco sigue siendo la principal causa evitable de cáncer.

Limitar el alcohol: incluso pequeñas cantidades se asocian con un mayor riesgo de tumores digestivos y de mama.

Mantener un peso saludable y moverse más: la obesidad y el sedentarismo influyen en más de una decena de tipos de cáncer.

Priorizar una dieta rica en vegetales, legumbres y cereales integrales: no es una cuestión de “superalimentos”, sino de equilibrio y variedad.

Protegerse del sol y vacunarse: el uso de protector solar y las vacunas contra el VPH y la hepatitis B son medidas concretas que salvan vidas.

La obsesión también enferma

Paradójicamente, la búsqueda desesperada de control puede derivar en una nueva forma de ansiedad: el miedo preventivo. Personas que eliminan grupos enteros de alimentos, se someten a dietas restrictivas o consumen suplementos sin supervisión médica, creyendo que así evitarán el cáncer.

«Prevenir no significa vivir con miedo», subraya Rivas. «El objetivo es reducir el riesgo, no aislarse del mundo ni convertir la salud en una carga mental».

Entre la ciencia y el sentido común

Frente al ruido digital, los especialistas recomiendan volver a lo básico: consultar fuentes fiables (como la OMS, la Sociedad Española de Oncología Médica o el Instituto Nacional del Cáncer), hacerse chequeos periódicos y no caer en la trampa de las soluciones milagrosas.

La verdadera prevención no está en un batido verde ni en una pastilla de moda. Está en los hábitos cotidianos, en la información contrastada y, sobre todo, en entender que el cáncer no se evita con miedo, sino con conocimiento y equilibrio.