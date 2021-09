Miembros del comité de dirección de la compañía Merck han presentado al Comité de Innovación del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) sus propuestas para mejorar el abordaje de los pacientes oncológicos a través de la inteligencia artificial.

Tras una breve introducción por parte de Elisa Díaz, Public Affairs Leader, Alejandro Expósito, Digital and Business Operations Director de Merck en España, compartió con los asistentes las soluciones con inteligencia artificial que ofrece la Compañía para acelerar y simplificar los procesos asistenciales de las personas con cáncer. A día de hoy los pacientes con cáncer generan una gran cantidad de datos que no están integrados, no son accesibles, no son verificables y no se pueden compartir, lo que provoca grandes ineficiencias a la hora de tratarlos.

En este sentido, presentó una tecnología colaborativa que busca integrar y desbloquear los datos sanitarios, además de llevar a cabo un análisis, visualización y posibles soluciones tanto para los pacientes oncológicos como para los de otras enfermedades.

Durante la reunión, el doctor Jesús García-Foncillas, director del Departamento de Oncología del Hospital Universitario «Fundación Jiménez Díaz»-Universidad Autónoma de Madrid y Director de la Cátedra UAM-Merck en Medicina Individualizada Molecular, mostró ejemplos de uso de inteligencia artificial en distintas etapas del cáncer de colon (como el diagnóstico del estadio del tumor y de los ganglios linfáticos, la metástasis, el riesgo de recurrencia, la afectación en el hígado o la predicción de respuesta del tratamiento, entre otros).

Asimismo, explicó que cada tumor es distinto y que la tecnología hace real la personalización de los tratamientos y diagnósticos. Durante la reunión quedó de manifiesto cómo la inteligencia artificial y la monitorización en tiempo real de los datos son herramientas clave para mejorar el pronóstico, tratamiento y para la evaluación del paciente con cáncer de colon.

La Fundación IDIS es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo poner en valor la aportación de la sanidad privada a la sanidad de nuestro país y promover la mejora de la salud de todos los españoles. Para ello, fomenta y desarrolla todas las iniciativas que desde la sanidad privada estén encaminadas a la consecución de un óptimo nivel asistencial y sanitario de todos los sectores de la población.

En la actualidad su Patronato está integrado por 26 grupos implicados en la sanidad privada de nuestro país: Analiza, Asisa, Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Axa, Caser, Seguros Catalana Occidente, Divina Seguros, DKV, Farmaindustria, FENIN, GenesisCare, HM Hospitales, Hospital Perpetuo Socorro, Hospitales Católicos de Madrid, Hospiten, IMQ, MAPFRE, Orden Hospitalaria San Juan de Dios-Provincia Bética, Quirónsalud, Recoletas, Ribera Salud, Sanitas, SegurCaixa Adeslas, Teladoc Health, Viamed y Vithas.

La directora general y el secretario general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva y Ángel de Benito, reconocieron que “la investigación y la tecnología son un nexo fundamental para mejorar la calidad asistencial de los pacientes. Sin duda, la gestión correcta y ordenada de los datos permitirá una medicina más personalizada, predictiva y precisa. Por ello, desde este Comité abogamos porque se generen modelos de colaboración que involucren a empresas de todo tipo de sectores, de tal forma que se vayan dando pasos que permitan esa mejor atención en la asistencia”.