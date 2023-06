Fact checked

Miles de diminutas papilas gustativas cubren la mayor parte de la superficie de la lengua que ayudan a detectar uno de los cinco sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo o umami (el sabor del glutamato monosódico) que se perciben mediante el sentido del gusto. Pero, a veces, este sentido del gusto sufre alteraciones que pueden venir motivadas por factores tumorales o problemas del sistema nervioso central, psicosis o por algunas enfermedades, tal y como explican en el Instituto Oncológico de Barcelona Quirónsalud (IOB). Estas alteraciones se conocen como disgeusia. Las causas que la provocan son muy variadas, pero en muchas ocasiones su origen se asocia a trastornos neurológicos, y no directamente en un mal funcionamiento de las papilas gustativas.

La disgeusia puede afectar a la calidad de vida de las personas que la sufren debido a que las personas que la padecen pierden el interés por la comida y sufren una reducción de la ingesta de alimentos comprometiendo así su estado nutricional. La disgeusia puede aparecer inmediatamente después del nacimiento o desarrollarse a lo largo de la vida debido a ciertos factores, como infecciones, uso de determinados medicamentos o gracias a tratamientos agresivos, como la quimioterapia.

Con el objetivo de conocer qué es la disgeusia y sus posibles causas, OKSALUD entrevista al nutricionista y director general de Cantabria Labs, Alfredo Koning, coincidiendo con el lanzamiento de TasteCare® que es el primer complemento sensorial que mejora la palatabilidad de los alimentos en pacientes con alteraciones del gusto.

PREGUNTA.- ¿Qué es la disgeusia?

RESPUESTA.- La disgeusia es una alteración que comporta con un cambio perceptivo del sabor de los alimentos y bebidas. Esta alteración cursa con un mal sabor persistente en la boca. Dicho sabor suele ser salado, rancio o metálico.

P.- ¿Por qué se produce?

R.- Algunas personas nacen con trastornos del gusto, pero en la mayoría de los casos inician después de una lesión, enfermedad o tratamiento.

P.- ¿A quién afecta? ¿Se puede padecer de forma temporal o es crónica?

R.- La disgeusia afecta a personass con diferentes dolencias, pero principalmente a pacientes con:

Tratamientos oncológicos que puede sufrir cambios en la palatabilidad provocados por distintas terapias. Un claro ejemplo son las personas sometidas a radioterapia para cánceres de cabeza y cuello o por tratamientos de quimioterapia o inmunoterapia. Infecciones de las vías respiratorias superiores y del oído medio. Exposición a productos químicos, como los insecticidas y algunos medicamentos, incluidos los antibióticos y los antihistamínicos. Lesión de la cabeza. Cirugía en el oído, la nariz o la garganta (como cirugía del oído medio) o la extracción del tercer molar (muela cordal). Mala higiene bucal y problemas dentales. Post COVID. Polimedicados. Pacientes ancianos.



P.- ¿Afecta a la nutrición de las personas que la padecen?

R.- Las alteraciones del gusto pueden tener un alto impacto en los pacientes que lo padecen. La disgeusia altera la calidad de vida de las personas que la sufren. Suele ir asociada a una reducción de la ingesta de alimentos, pudiendo comprometer su estado nutricional. Asimismo, la alteración de la percepción y gusto de los alimentos tiene un alto impacto en el campo psicológico-social. Para mitigar este trastorno, hemos diseñado unos nuevos comprimidos llamados Tastecare.

P.- ¿Qué es Tastecare? ¿Cómo funciona?

R.- Es el primer complemento alimenticio del mercado para el abordaje de los trastornos del gusto. Su principio activo, el DMB®, se extrae de la pulpa de una baya de África tropical, el Synsepalum Dulcificum. Esta fruta contiene una glicoproteína capaz de paliar los sabores más fuertes de los alimentos. Esta fruta contiene una glicoproteína capaz de paliar los sabores más fuertes de los alimentos. De esta manera, Tastecare® dota de una tecnología exclusiva y patentada cuyo mecanismo de acción es adherirse a los receptores de las papilas gustativas de la boca consiguiendo un efecto transformador del sabor, sin alterar el sabor original de los alimentos.

P.- ¿Este complemento cura la disgeusia o sólo ayuda a mitigarla?

R.- TasteCare® proporciona una experiencia sensorial única que hace que el paciente recupere el gusto por la comida. Gracias a este complemento se pueden:

Mejorar la palatabilidad de los alimentos en pacientes con disgeusia. Reducir la intensidad de sabores fuertes, metálicos, ácidos, amargos, salados, etc. Favorecer la ingesta de alimentos, ayudando a alcanzar los requerimientos nutricionales. Ayudar a preservar los hábitos alimenticios del paciente en su ámbito psico-social. Mejorar la calidad de vida de los pacientes con disgeusia para conseguir su adherencia a la pauta nutricional.



P.- ¿Lo puede tomar todo el mundo o tiene contraindicaciones?

R.- No se ha descrito ningún efecto adverso de Tastecare® comprimidos porque es de origen natural procedente de una baya liofilizada (Synsepalum Dulcificum) lo que le confiere unas cualidades modificadoras del sabor que hace que pueda ser utilizado por cualquier persona que padezca trastornos del gusto. Además, no contiene gluten y por composición no contiene lactosa.

Lo que sí quisiera remarcar son las advertencias y precauciones al tomarlo. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y un modo de vida sano. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños No usar en embarazadas ni lactantes