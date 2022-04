Seguro que has oído a hablar del síndrome de Simón, que se atribuye ahora a un nuevo tipo de hombre y que se parece al síndrome de Peter Pan que a conocemos, pero tiene diferencias. Afecta normalmente a un hombre joven, soltero, inmaduro y especialmente narcisista.

Entre otros, los hombre con este síndrome suele tener edades de 27 a 37 años aproximadamente y que simplemente piensa en divertirse en la vida y que va cambiando de intereses. No tiene las cosas claras pero tampoco le preocupa lo más mínimo.

Las señas del síndrome de Simón

En realidad cuando se habla de Simón, son las siglas que corresponden a S de soltero, I de inmaduro, M de materialista, O de obsesionado por el trabajo y N de narcisista.

Su origen no está claro, porque aunque podría afectar a todas las personas por igual, se cree que se atribuye más a aquellos hombres que de niños han sido algo malcriados.

Inmaduros

Suelen ser personas que no están del todo definidas en la vida. no saben qué quieren, cambian de pareja o no tiene, cambian de intereses, y no suelen comprometerse con nada o nadie.

Narcisistas

Este adjetivo ha salido varias veces, porque las personas que tiene síndrome de Simón suelen ser narcisistas porque solo piensan en ellos mismos.

Diversión

Saben divertirse, tiene muchos amigos y se interesan por el trabajo. Suelen salir bastante y también, si tiene dinero, gastarlo, incluso hasta lo pueden derrochar.

Quieren éxito

Algunos de ellos, además, se centran en el éxito en su vida. buscan estabilidad económica para tener una buena posición laboral y así hacer lo que les viene en gana.

Importancia por la imagen

Otra característica que define a los hombres que pasan por este síndrome es que se preocupan mucho por su imagen. Así van al gimnasio, se cuidan, gastan en belleza y hasta están dispuestos a pasar por el quirófano.

Rechazan el compromiso

A nivel pareja, suelen rechazar el compromiso, por lo que si te topas con él entonces puedes llegar a sufrir porque solo les importa su felicidad. Y puede acabar haciendo daño a diversas personas. Hemos avisado por lo que pueda pasar.

¿Sólo hombres?

Los expertos no se ponen de acuerdo sobre si este síndrome solamente afecta a hombres. Pues también podría estar unido a ciertas mujeres, así que el género de quienes lo padecen no está tan definido como se creía en un inicio.