El Hospital Intermutual de Levante adjudica a A.M.A., la Mutua de los profesionales sanitarios, su seguro de responsabilidad civil

A.M.A., la Mutua de los Profesionales Sanitarios, ha resultado adjudicataria del concurso público convocado por el Hospital Intermutual de Levante (HIL) para el aseguramiento de su Responsabilidad Civil General y Profesional.

El proceso se inició el pasado 29 de mayo de 2025, cuando el órgano de contratación del centro aprobó la apertura del expediente HIL/2025/02/028, publicado el 8 de junio en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Tras la presentación de la correspondiente oferta y la tramitación del procedimiento, el contrato fue finalmente adjudicado a A.M.A. el 31 de julio y formalizado en agosto de 2025.

El Hospital Intermutual de Levante es un centro mancomunado de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, creado para prestar asistencia sanitaria a las personas accidentadas en el desempeño de su actividad laboral en la Comunidad Valenciana.

Con este contrato, A.M.A. se convierte en la aseguradora del hospital, ofreciendo cobertura integral que incluye Responsabilidad Civil General, Responsabilidad Civil Patronal, Responsabilidad Civil Profesional, Responsabilidad Civil por Protección de Datos, Subsidio por inhabilitación profesional, Daños a expedientes físicos y Defensa jurídica.

En palabras de doña Ana Pastor, “la adjudicación refuerza el papel de A.M.A. como entidad de referencia en el aseguramiento de la responsabilidad civil sanitaria, consolidando su compromiso con la protección de instituciones, profesionales y familiares”.