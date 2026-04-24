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El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en adultos es una condición de origen neurobiológico caracterizada por dificultades persistentes en la atención, la organización, la gestión del tiempo o el control de impulsos. En la edad adulta, los síntomas suelen ser menos evidentes que en la infancia, pero pueden afectar de manera relevante al funcionamiento diario y al bienestar emocional.

En este contexto, en España el diagnóstico de TDAH en adultos continúa siendo bajo. Las estimaciones de la Sociedad Española de Neurología apuntan a que hasta un 97% de las personas con esta condición no han recibido un diagnóstico. Aunque la prevalencia en adultos se sitúa en torno al 4,4%, los casos registrados en el sistema sanitario son muy inferiores, lo que refleja una infradetección significativa.

«Muchos pacientes acuden a consulta tras años de dificultades en el ámbito laboral, personal o en la gestión de tareas cotidianas sin comprender el origen de sus problemas. Con frecuencia han desarrollado estrategias para compensarlo, pero con un elevado coste en esfuerzo y desgaste. En muchos casos, el trastorno no se identificó en la infancia, por lo que han convivido con síntomas sin reconocer durante años», explica Belinda Manzano Balsera, jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela.

Ante esta situación, el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela dispone de una unidad especializada en TDAH en adultos, orientada al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de esta condición. El trastorno se aborda desde una perspectiva clínica integral, con criterios internacionales y un plan adaptado a las características de cada paciente.

Síntomas actuales

El proceso diagnóstico incluye una entrevista clínica específica, la evaluación de los síntomas actuales y la posible presencia de manifestaciones en la infancia, junto con el uso de herramientas validadas para adultos. También se valoran las funciones ejecutivas y se realiza un diagnóstico diferencial para descartar trastornos como ansiedad o depresión, que pueden presentar síntomas similares.

«Diagnosticar TDAH en adultos implica ir más allá de los síntomas visibles. Es fundamental reconstruir la historia clínica, analizar la evolución de las dificultades y diferenciar este trastorno de otros cuadros que pueden enmascararlo. Solo así es posible definir un plan terapéutico ajustado», señala Belinda Manzano.

El tratamiento se plantea de forma individualizada. Puede incluir fármacos psicoestimulantes o no estimulantes, siempre con ajuste según la respuesta clínica. A esto se añade la intervención psicológica, orientada a mejorar la organización, el control de impulsos y la gestión del tiempo mediante técnicas específicas.

Estimulación magnética

La unidad también incorpora técnicas de neuromodulación como la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT), que en pacientes seleccionados puede contribuir a mejorar la atención y reducir síntomas asociados como ansiedad o depresión.

El abordaje contempla además la frecuente asociación del TDAH con problemas como trastornos del sueño, adicciones o dificultades emocionales, lo que refuerza la necesidad de un enfoque integral que permita mejorar el funcionamiento diario y la calidad de vida.

Desde el punto de vista clínico, resulta aconsejable valorar una consulta especializada cuando existen dificultades persistentes de concentración, problemas para finalizar tareas, desorganización mantenida o impulsividad que interfiere en la vida personal o profesional. En estos casos, una evaluación especializada facilita el análisis de la situación y la definición de un plan diagnóstico y terapéutico adecuado.

«Recibir un diagnóstico en la edad adulta puede suponer un punto de inflexión. Comprender el origen de estas dificultades permite ajustar expectativas y acceder a herramientas que facilitan el día a día con mayor estabilidad y control», concluye Belinda Manzano.