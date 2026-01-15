La Fundación IDIS lidera un proyecto de eficiencia operativa para los procesos administrativos asistenciales en la sanidad privada

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La Fundación IDIS, en colaboración con 12 aseguradoras y grupos hospitalarios que forman parte de la entidad, ha concluido la primera fase de un proyecto pionero centrado en mejorar la eficiencia operativa del sector sanitario privado. Con el soporte técnico de Tirea como entidad mediadora, esta iniciativa tiene como objetivo establecer mecanismos de mejora de la eficiencia en los procesos administrativos asistenciales, favoreciendo una gestión más ágil y fluida en el entorno hospitalario, mediante la creación de catálogos comunes.

Tal como explica Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, “este proyecto es un paso fundamental para reforzar la cohesión del sector sanitario privado, uno de los pilares en los que se apoya el trabajo de la Fundación IDIS. La colaboración entre aseguradoras, grupos hospitalarios y otros actores clave del sistema, bajo un marco de trabajo común, no solo optimiza los procesos administrativos y asistenciales, sino que también promueve una visión compartida de mejora continua. Con esta iniciativa, no solo buscamos una mayor eficiencia, sino también fortalecer los lazos de cooperación y confianza en todo el sector, con el paciente siempre como eje central de nuestras acciones.»

En esta primera fase se han analizado las áreas de quirófanos, estancias y salas, identificando los principales aspectos de mejora. A través de grupos de trabajo compuestos por representantes de las 12 entidades, se ha logrado definir un catálogo común de servicios y conceptos, integrando un lenguaje único que facilite la comunicación entre aseguradoras y grupos hospitalarios. Mediante este catálogo común de servicios, se busca garantizar que todos los actores del sistema trabajen bajo los mismos criterios y definiciones, lo que facilita la colaboración y optimiza la coordinación entre las partes involucradas.

El proyecto ha permitido homogeneizar los catálogos de productos y servicios, reduciendo la complejidad administrativa y favoreciendo la eficiencia operativa. Con una optimización del 97% en quirófanos, un 95% en estancias y un 94% en salas, se logrará un modelo operativo más ágil y con estándares claros para cada proceso. Esta homogeneización no solo mejorará la eficiencia, sino que también contribuirá a una mayor transparencia en la gestión de los recursos.

Próximos pasos: expansión a otras áreas clave

La segunda fase del proyecto se centrará en la normalización de conceptos relacionados con medicamentos, gases, fungibles, laboratorio, urgencias y equipamientos; este avance permitirá continuar con la mejora operativa en áreas críticas, consolidando la eficiencia en todo el proceso asistencial.

El proyecto cuenta con la participación de Adeslas, Asisa, Axa, Caser, Clínica Universidad de Navarra, DKV, HM Hospitales, IMED Hospitales, Mapfre, Quirónsalud, Sanitas y Vithas. La Fundación IDIS seguirá trabajando estrechamente con todas las entidades participantes para asegurar la implementación exitosa de los nuevos catálogos y su integración en los procesos administrativos de los hospitales y aseguradoras.