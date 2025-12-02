Fact checked

La Fundación Claudia Tecglen ha sido galardonada en la XXV edición del Premio Fundación Cofares, en reconocimiento a su excepcional labor de visibilizar, apoyar y dar voz a las personas con discapacidad y sus familias.

Esta organización sin ánimo de lucro, junto a la Asociación Convives con Espasticidad, ambas lideradas por Claudia Tecglen, ha impulsado la Primera Red Intercomunitaria para la Prevención del Suicidio en Personas con Discapacidad y sus Familias. Se trata de una iniciativa pionera que forma a profesionales sociosanitarios para prevenir y detectar precozmente el riesgo de suicidio en personas con discapacidad y sus familias, y derivarlo correctamente a los servicios de salud mental.

A través del programa piloto, puesto en marcha de la mano de HM Hospitales y su Fundación, se ha formado a 60 sociosanitarios, que se han convertido ya en los primeros Centinelas del Suicidio del país. De este modo, los resultados demuestran la necesidad y la eficacia de esta iniciativa tan innovadora=.

«Este premio es especialmente relevante para la Fundación porque no solo impulsa la Primera Red Intercomunitaria para la Prevención del Suicidio en Personas con Discapacidad y sus Familias, sino que llega de la mano de Cofares», ha señalado Claudia Tecglen. «La farmacia comunitaria es un pilar esencial para las personas con discapacidad y sus familias, especialmente en las zonas rurales, donde se convierte en una verdadera red de apoyo. Y son precisamente las redes de apoyo nuestra mejor herramienta para combatir la soledad», ha añadido.

Ceremonia de entrega del Premio Fundación Cofares

Con una dotación económica de 12.000 euros, el Premio Fundación Cofares pone en valor la labor social realizada por parte de personas, entidades u organizaciones a favor de los pacientes y comunidades sociales que requieren atención sanitaria. Asimismo, se reconocen aquellas prácticas que tienen como resultado la formación, información y mejora de la calidad de vida de los pacientes.

La ceremonia de entrega se llevará a cabo en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía el próximo 13 de diciembre a las 19:00 horas, durante la celebración de la trigésima edición del Concierto Benéfico de Navidad de la Fundación Cofares, que preside Eduardo Pastor.

Así, este año se reconocerá la trayectoria y las iniciativas de Claudia Tecglen, que demuestran que la discapacidad no es un impedimento para ejercer un liderazgo transformador y aportar valor a la sociedad.

En la pasada edición resultaron ganadoras del premio dos entidades: la Asociación Española por la investigación de la Glomeruloesclerosis Focal y Segmentaria (AEGEFYS), que promueve la investigación de esta afección que puede derivar en diferentes enfermedades renales; y la Fundación Querer, que impulsa un mejor conocimiento de enfermedades raras en niños con patologías neurológicas a través de la Estimulación Magnética Transcraneal.