Fact checked

La Sociedad Española de Epidemiología cree que dejar de prohibir fumar en las terrazas en locales públicos es «un importante paso atrás». Con esta nueva opinión se pone sobre la mesa la medida trazada, tras haber superado el Covid, por parte de la Generalitat valenciana, de dejar de prohibir fumar en las terrazas. Una situación ambigua que no convence a todos, pero que la comunidad médica insiste en que sería muy positivo para la salud de las personas.

Galicia fue la primera comunidad autónoma en prohibir fumar en las terrazas y en la calle, ante el aumento de casos de coronavirus, en pasado agosto. Canarias se sumó a esta prohibición y poco a poco fueron más los espacios públicos que vetaban esta práctica en muchas otras regiones españolas».

Pero, ¿qué razones esgrime esta sociedad médica para avalar su posicionamiento? La entidad ha señalado que «la exposición al humo de tabaco tiene efectos perjudiciales para la salud de la población» y que no existe «un umbral seguro de exposición». Por este motivo, creen que «la prohibición del consumo de tabaco en las terrazas de bares y restaurantes no solo protege a las personas no fumadoras de la exposición, además se asocia a una reducción del consumo y a su desnormalización», han agregado.

Y es que, en realidad, las terrazas están ya reguladas por la vigente ley del tabaco y se puede permitir fumar en ellas sólo si tienen como máximo dos paramentos laterales, además de techo, pero en esta opinión de la Sociedad Española de Epidemiología, la norma va ni se cumple ni se hace cumplir por las administraciones».

La promoción de una hostelería 100% libre de tabaco, tanto en sus espacios interiores como exteriores, va en la línea de la Declaración del final de la epidemia del tabaquismo 2030, elaborada por más de 60 entidades y organizaciones sanitarias y que España apoya.

A finales de julio de 2020, el Grupo de Trabajo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ya instó, precisamente, «a ampliar los espacios libres de humo, extendiendo la prohibición de fumar a todas las terrazas de bares y restaurantes, entradas de los centros educativos, campus universitarios, espectáculos al aire libre, instalaciones deportivas y vehículos privados».

«Y lo hizo para poder dar un paso más en el control del tabaquismo que permita reducir la elevada carga de enfermedad y mortalidad asociada al consumo de tabaco y a la exposición al humo ambiental del tabaco», han señalado.

El tabaco es perjudicial para la salud

Fumar incrementa el riesgo de cáncer de pulmón de 5 a 10 veces, con mayor riesgo entre los fumadores empedernidos. Esta práctica también está vinculada con el cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, estómago, páncreas, cérvix, riñón y vejiga, así como con las leucemias mieloides agudas.

Por otra parte, el tabaco también aumenta notablemente el riesgo de enfermedades cardíacas, incluidos los ataques cerebrales o cardíacos, las enfermedades vasculares y el aneurisma.51,52 Las enfermedades cardiovasculares representan el 40% de todas las muertes relacionadas con el hábito de fumar. Así, causa enfermedad cardíaca coronaria y también está vinculado a muchos otros trastornos importantes de la salud, como la enfermedad reumática, la inflamación y el deterioro de la función inmunitaria.

Fumar poco no evita el daño pulmonar

Un estudio de la Universidad de Columbia en EEUU, que analizó a más de 25.000 personas, proporcionó datos muy relevantes sobre la hora de fumar esporádicamente y si afectaba a largo plazo a la salud. De esta manera, el impacto del tabaco en la función pulmonar dura décadas, se precisó en el trabajo, por lo que se aconsejaba claramente no fumar nunca.

«Muchas personas creen que fumar sólo algunos cigarrillos al día no es tan malo, porque en la cantidad estaría la diferencia de ser un gran fumador», señala Elizabeth Oelsner, autora del estudio, que añade que «la diferencia en la pérdida de la función pulmonar entre una persona que fuma cinco cigarrillos al día frente al que consume dos paquetes al día es relativamente pequeña», explica.