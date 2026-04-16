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Una combinación de probióticos y extracto de granada rico en polifenoles, especialmente en punicalagina, podría ayudar a mejorar los síntomas del síndrome de intestino irritable (SII), según investigadores de la Universidad de Extremadura y del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Los resultados preliminares indican que la suplementación con probióticos de los géneros Bifidobacterium y Lactobacillus, junto con este extracto, se asocia a mejoras en la función digestiva, la reducción del dolor abdominal y el bienestar emocional de los pacientes.

Los investigadores han contado con la participación de 21 pacientes de SII, con una edad media de 47,5 años, que se dividieron en dos grupos, con el objetivo de comparar el tratamiento con probióticos y extracto de granada con el uso de placebo. Los participantes se evaluaron mediante diferentes indicadores clínicos y bioquímicos a lo largo de 60 días.

Los resultados destacan la mejora en la consistencia de las heces y la reducción en los niveles de dolor abdominal y ansiedad en el grupo tratado con la suplementación. Las pruebas de sangre de estos pacientes mostraron mejoras en los niveles de lípidos, marcadores del hígado y capacidad antioxidante. También se notó una disminución de algunos marcadores que indican estrés oxidativo e inflamación.

Los investigadores creen que los probióticos Bifidobacterium y Lactobacillus ayudan a convertir la punicalagina, un polifenol típico de la granada, en compuestos bioactivos como el ácido elágico y las urolitinas. Estas moléculas, detectadas posteriormente en muestras de orina de los pacientes, presentan efectos biológicos que podrían contribuir a mejorar la funcionalidad del llamado eje cerebro-intestino.

Uno de los elementos clave del estudio es el uso de un extracto de granada rico en punicalagina, un tipo de polifenol con potente actividad antioxidante presente principalmente en la piel y membranas internas del fruto. Su consumo regular se asocia a beneficios cardiovasculares, neuroprotectores, antiinflamatorios y anticancerígenos, con efectos positivos en patologías como obesidad, diabetes o disfunción eréctil.

Resultados preliminares

Los investigadores han insistido en que estos resultados son preliminares y que serán necesarios estudios con un mayor número de participantes para confirmar los efectos observados y comprender mejor los mecanismos biológicos implicados.

El Síndrome del Intestino Irritable es un trastorno funcional del sistema digestivo que se caracteriza porque produce dolor abdominal repetido y alteraciones de las deposiciones, ya sean diarrea, estreñimiento o un cambio de uno a otro. Tiene una elevada incidencia y puede representar más del 30% de los motivos de consulta en gastroenterología y medicina de familia.