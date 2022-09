Los farmacéuticos lanzarán una nueva acción para mejorar la adherencia de pacientes con hipertensión

El Consejo General de Farmacéuticos pondrá en marcha una nueva acción, dentro del programa HazFarma, y que cuenta con la colaboración de Laboratorios Cinfa, para mejorar la adherencia de pacientes con hipertensión, diabetes o dislipemia.

Más de 60% de los pacientes hipertensos no tienen controlada la presión arterial. Una de las principales causas es la falta de adherencia al tratamiento prescrito por el médico. Entre el 30 y el 51% de los pacientes que toman antidiabéticos orales no utilizan adecuadamente los tratamientos, y el 31% de los pacientes en prevención primaria no alcanza el objetivo de control del colesterol.

Estos datos ponen de manifiesto la importancia de la nueva acción de HazFarma, que se desarrollará entre enero y junio de 2023, entre los farmacéuticos que se hayan inscrito en el marco del 22 Congreso Nacional Farmacéutico y el 80 Congreso Mundial de Farmacia que se celebrará en Sevilla del 18 al 22 de septiembre.

Esta acción de los farmacéuticos se focalizará en la importancia de la adherencia terapéutica a través del Servicio de Adherencia Terapéutica a los pacientes con alguna de estas tres patologías crónicas -hipertensión arterial, diabetes o dislipemia-. Durante la acción, los farmacéuticos proporcionarán al paciente herramientas para que conozcan la importancia y consigan mejorar la adherencia al tratamiento.