Los expertos llaman a una mayor concienciación en el desperdicio alimentario y la gastronomía circular

La alimentación y la sostenibilidad han centrado el arranque del XIV Congreso de la Sociedad Española de Nutrición (SENC) y V Congreso Iberoamericano de Nutrición y Salud Pública que estos días se celebra en Segovia y en el que se dan cita más de 60 ponentes nacionales e internacionales de los campos de la seguridad alimentaria, la nutrición, la sostenibilidad, la gastronomía y la salud.

El profesor Manuel Gómez Pallarés, Catedrático de Tecnología de Alimentos, Universidad de Valladolid, abrió ayer la primera sesión del pre congreso con una llamada a evitar el desperdicio alimentario y sugirió introducirlo en la cadena de alimentación humana como la solución más sostenible, tal como plantea la UE. Recordó que “un tercio de la producción mundial de alimentos se desperdicia, siendo un problema de toda la cadena (agricultura, industria, distribución, hostelería, hogares). Esto supone desperdiciar agua, suelo, energía, mano de obra, tiempo y dinero”. En total, 1.300 millones de toneladas de comida se tiran todos los años.

Por su parte, el Dr. Rafael Urrialde de Andrés, Profesor Asociado de la Unidad Docente de Fisiología Vegetal, Departamento de Genética, Fisiología y Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid en su ponencia “Los edulcorantes como uso en la gestión de la reducción de azúcar y una visión adecuada de sostenibilidad” ha comentado que los edulcorantes tienen la capacidad de endulzar y con poquísima cantidad se tiene el mismo efecto que los azúcares.

De hecho, la identificación y aislamiento de edulcorantes naturales que tienen una capacidad de dulzor entre 1.000 y 3.000 veces superior al azúcar permitiría utilizar cantidades mínimas del edulcorante natural que además se podrían producir a través de biofactorías. “Es importante dejar claro que los edulcorantes son una herramienta en la reducción de azúcar, no una herramienta en la reducción del peso. En la reducción del peso interviene el cómputo de la alimentación”, concluye el Dr. Urrialde.

Luces y sombras de la producción ecológica

El jefe de sección de Educación para la Salud. D G Salud Pública de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Joan Quiles Izquierdo, hizo un repaso sobre la producción ecológica. “Los productos orgánicos son considerados alimentos más nutritivos y seguros frente a alternativas convencionales por parte de los consumidores, con el consiguiente aumento de la demanda y el precio de estos alimentos”. ¿Por qué optar por la producción ecológica? Porque mitiga el cambio climático, ofrece alimentos saludables, incrementa la biodiversidad, preserva y mejora el paisaje rural y mantiene la población en las zonas rurales. Sin embargo, no es sencilla, no todas las tierras son aptas y no siempre ‘producción ecológica’ es sinónimo de ‘sostenibilidad’, advierte el experto.

“No existe una evidencia científica clara y contundente de la diferencia en el impacto ambiental y en la calidad nutricional, seguridad y efectos en la salud entre los alimentos convencionales y los orgánicos”, explica Joan Quiles. “En nuestro afán por una alimentación saludable, sostenible y no tóxica, los productos eco/orgánicos son un objetivo lícito compartido por consumidores, productores e investigadores”, pero destaca la necesidad de más estudios y evidencias que pongan de manifiesto de forma inequívoca, la razonable hipótesis de las ventajas de la producción ecológica.

Guías alimentarias para comedores escolares en Cataluña

La evolución del impacto medioambiental de las guías alimentarias para comedores escolares en Cataluña fue otro de los temas debatidos en este pre-congreso. La subdirectora general de Promoción de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, Gemma Salvador Castell, explica que entre objetivos se encuentran la reducción en la presencia de carnes y el mayor consumo de alimentos integrales, valorándose también otras características de los alimentos como las técnicas culinarias empleadas y las características organolépticas. “Con pequeños cambios, podemos obtener grandes beneficios: el patrón de consumo alimentario es un importante determinante de la salud humana y de la sostenibilidad ambiental”.

fuera de los hogares de bebidas.