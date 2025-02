Fact checked

Cada 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger, en conmemoración del aniversario del nacimiento del psiquiatra austríaco Hans Asperger que describió por primera vez este síndrome.

Este síndrome está considerado como un Trastorno del Espectro Autista (TEA) que afecta a la manera en que las personas afectadas se relacionan con los demás y con su entorno. Este colectivo no sufre de discapacidad intelectual asociada ni de dificultades significativas del lenguaje, simplemente, su cerebro procesa la información de manera diferente, tal y como explican desde Asperger España.

Hoy en día se diagnostica tempranamente, pero Eva García, una mujer de mediana edad con síndrome de Asperger, recibió su diagnóstico el año pasado. En entrevista a OKSALUD explica cómo su comportamiento le ha causado problemas sociales y en el trabajo a lo largo de los años y que gracias a saber lo que le pasa realmente, ha podido disponer de las herramientas necesarias para afrontarlo y vivir un poco mejor.

PREGUNTA.- ¿Cuándo y cómo recibió diagnóstico de síndrome de Asperger?

RESPUESTA.- Lo recibí en febrero del 2024. Al recibirlo fue un shock, pero, al mismo tiempo, noté un gran alivio. Ha sido la herramienta que me ha servido para entenderme y saber cómo ayudarme. De pronto, algunas situaciones de mi vida han cobrado sentido.

P.- ¿Cómo cambió su vida saberlo?

R.- Súbitamente he entendido por qué actuaba de diferente manera en muchas situaciones cotidianas: no entendía por qué las personas dicen una cosa y actúan de otra, la ansiedad de no poder controlar según qué cosas, situaciones, etc. Entendí que el problema no era yo, sino que era TEA, tenía el síndrome de Asperger.

P.- ¿Cuáles son las situaciones del día a día que considera más difíciles debido a su condición?

R.- Me cuesta ir en transporte público debido a la ansiedad que me produce tanta gente, el ruido que hacen. También tengo que controlar mucho lo que digo, ya que tengo poco filtro y muchas veces puede que diga cosas «poco adecuadas», o al menos, eso me dicen. Tener que forzarme a sociabilizar y fingir que me interesa lo que la otra persona me dice. La verdad es que el día a día es agotador, acabo colapsada la mayoría de los días.

P.- ¿Siente que has recibido el apoyo adecuado?

R.- Yo no he recibido ningún apoyo, también era otra época, mi hija tiene TEA y ella si está recibiendo un poco más.

P.- ¿Le resulta complicado hacer amigos o mantener relaciones sociales?

R.- Sí, me cuesta mucho hacer amigos nuevos y sobre todo mantenerlos, como no veo a la persona, no me acuerdo de ella y no mantengo contacto.

P.- ¿Qué cree que las demás personas deberían entender mejor sobre el Asperger?

P.- Si realmente se entendiera el Asperger, no tendríamos tantas dificultades. Las demás personas tienen que entender que nuestro cerebro procesa y capta la información de una manera diferente, por lo tanto, yo entiendo y veo las cosas de distinta manera.

P.- Muchas personas con Asperger tienen intereses muy marcados o habilidades especiales. ¿Cuáles son los suyos?

R.- Los míos van variando, pero ahora mi foco de interés está en defender los derechos de las personas con TEA en todos los ámbitos y etapas de nuestra vida. También en conseguir que se nos reconozca una discapacidad psicosocial, debido a las dificultades que se nos presentan a diario. No se ven, pero son muchas. Con la CONFAE (Confederación Asperger España) estamos en ello.

P.- ¿Cuáles han sido sus experiencias en el ámbito laboral o qué expectativas tienes respecto a tu futuro profesional?

R.- Mirando hacia atrás, ahora reconozco que algunas no han sido muy buenas experiencias, en algunas ocasiones he sentido el rechazo de compañeras y he tenido conflictos. No me sentía comprendida. Actualmente, he aprobado una oposición en sanidad y gracias a que mi supervisor es muy comprensivo, tengo un buen entorno laboral. He conseguido que entienda las adaptaciones que hacen falta para cubrir mis necesidades y me las ha hecho, dentro de lo que ha podido.

P.- ¿Cómo cree que la sociedad percibe a las personas con Asperger?

R.- Hay mucho estigma asociado; se creen actuamos así porque queremos, que somos mal educados o soberbios. Se tendría que hacer mucha sensibilización en primera persona, para ello se debería de tener en cuenta a las asociaciones que trabajamos en ello, ya que a través de ellas reivindicamos nuestros derechos y queremos dar visibilidad del colectivo.

P.- ¿Se ha sentido incomprendido o discriminado en algún momento?

R.- Sí, casi cada día me siento así. La verdad que muchas veces noto que me miran raro porque no me entienden: no sé modular mi tono de voz, tengo mucha rigidez mental, tengo mis rutinas y otras peculiaridades. Todo ello por efecto del TEA que nos crea una discapacidad psicosocial y hace que muchas personas de nuestro entorno social no nos entiendan y eso también nos frustra mucho. Estás situaciones nos pueden llegar a crear depresión, ansiedad o malestar, entre otras cosas.

Es muy duro vivir en un mundo que no te comprende y encima cuando dices que tienes Asperger te dicen que «no lo pareces». Por eso es tan importante que nos conceda la discapacidad psicosocial, sería más fácil para adaptarnos a nuestro entorno.

P.- ¿Qué le diría a otras personas que han sido diagnosticadas con Asperger o a quienes no conocen bien esta condición?

R.- A las personas diagnosticadas les diría que vayan a alguna asociación que pertenezca a Asperger España, allí te acompañan y te dan apoyo en este proceso y, sobre todo, te dan la información correcta para ayudarte a ti mismo y tu familia.

A las que no conocen nuestra condición, me gustaría que entiendan que no podemos hacer nada para evitar ser así, que nuestro cerebro funciona de otra manera y que solo queremos convivir en comunidad y ser felices. Para ello necesitamos soportes o ayudas para entender el mundo que nos rodea y su sociedad.