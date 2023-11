Fact checked

Si no estás tan familiarizado con ellos, lo primero que debes saber es que los triglicéridos son un tipo de grasa presente en el cuerpo. De hecho, estamos hablando del tipo de grasa más común dentro de nuestro organismo. El problema es que algunos tienen niveles demasiado altos de esta sustancia, y eso puede derivar en diversas enfermedades. Por eso lo ideal es hacerse estudios con cierta regularidad para estar actualizados sobre la situación y empezar una dieta equilibrada en caso de que sea necesario controlarlos. Esto es lo que no debes comer si tienes los triglicéridos altos.

En este caso, si has sido advertido por tu médico, te preguntarás cuáles son estos alimentos que pueden perjudicar tu salud. Pues nuestra alimentación tiene un rol preponderante respecto del control de los niveles de triglicéridos en sangre.

¿Cuándo reducir los triglicéridos?

Si tus últimos análisis de sangre muestran niveles por encima de los 199, tienes que comenzar un proceso de «desintoxicación» inmediato para llevar los triglicéridos a, como mucho, niveles de 150 en sangre. Por encima de esa cifra serás un paciente de riesgo.

Lo que no debes comer si tienes los triglicéridos altos

El alcohol

Sí, somos conscientes de que es difícil abandonar el alcohol por completo, y más a pocas semanas de las fiestas de fin de año. Lamentablemente, las bebidas alcohólicas estimulan la producción de triglicéridos en el hígado, por lo que son una de las peores enemigas del metabolismo en este sentido. Intenta no beber más que una copa por noche, para el brindis, y luego bebe sólo agua.

Embutidos

Son casi infinitas las razones por las que deberías mantenerte lejos de los embutidos, y uno de los motivos principales es que estos alimentos ultraprocesados contienen ácidos grasos saturados de dudosa calidad.

Si quieres carne, opta por alternativas magras como el jamón cocido, el jamón serrano o la pechuga de pavo. Y las salchichas tampoco deberían formar parte de tu dieta.

Carnes rojas

Naturalmente, las carnes rojas poseen más grasa que las carnes blancas. Por eso, al paciente con triglicéridos altos rápidamente se le recomienda que reduzca su consumo de esta clase de carne.

Nuestro consejo no es que la elimines totalmente pero sí que entre todos los cortes de carne roja te quedes con aquellos que no poseen tanta grasa. Así seguirás teniendo su hierro y sus vitaminas.

Bollos, azúcares y ultraprocesados

Los dulces en general, pero estos tres productos en particular, no deberías tenerlos nunca en casa. Si un día te apetece, lo compras para ese momento y listo. Pero procura que ni tú ni el resto de la familia tenga libre acceso a ellos. Están llenos de calorías vacías que no aportan nada, y causan adicción porque no proporcionan energía. Así, comemos más de lo que el cuerpo requiere. Y los triglicéridos suben.

Aceites y grasas vegetales

Suelen pasar desapercibidos, pero alimentos como la mantequilla y los aceites -de coco o de palma- contienen grasas saturadas. Aunque a veces los comercializan como opciones sanas, definitivamente no son alternativas saludables para todo el mundo. Ingiriendo gran cantidad de estos aceites y grasas aumentan tus probabilidades de padecer una patología del corazón.

¿Y cuáles son los alimentos «buenos»?

Entre lo que sí puedes comer, destacan los alimentos ricos en ácidos Omega 3. Algunos ejemplos de ello son los pescados azules, como el atún, el salmón y las sardinas, y los frutos secos, como las nueces. Asimismo, deberías incluir el aceite de oliva virgen extra en tu dieta. Y una gran variedad de fruta y verdura de temporada.

En simultáneo, harías bien en entrenar aeróbico al menos tres veces a la semana. Cuantas más calorías quemes, más en ayunas, menos reservas en forma de triglicéridos almacenará tu organismo. Al acelerar tu metabolismo, lo proteges de estos peligros.