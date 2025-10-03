Fact checked

La Organización Mundial de la Salud (OMS) intensifica su lucha contra el tabaquismo y sus efectos en la salud pública. En noviembre se celebrará en Ginebra la COP 11, una reunión clave que reunirá a países de todo el mundo para debatir nuevas regulaciones sobre el tabaco. Entre las propuestas más controvertidas se encuentra la reducción del comercio minorista, un cambio que podría afectar de manera directa a los estancos europeos y de ahí a otros países europeos. El objetivo final de la OMS es claro: lograr una generación libre de nicotina y avanzar hacia la prohibición del tabaco.

Estancos en alerta

El reciente plan de la OMS ha generado gran preocupación entre los propietarios de estancos. En la reunión de noviembre, las delegaciones discutirán a puerta cerrada las condiciones marco para la regulación del tabaco. La Unión Europea también participa, con un mandato específico. Según un informe de expertos, las decisiones podrían implicar cambios significativos en la venta minorista de productos de tabaco.

Reducir el número de estancos

Entre las medidas que plantea la OMS se encuentra reducir la densidad de puntos de venta de tabaco, lo que podría traducirse en el cierre de numerosos estancos. También se propone prohibir incentivos comerciales para minoristas e incluso se contempla la posibilidad de eliminar por completo la venta comercial de tabaco.

El presidente de los estanqueros austríacos, Othmar Schwarzenbohler, expresó su preocupación y que se une al sentir que afecta a toda Europa en este sentido: «Estos planes nos amenazan gravemente como estanqueros. Según la OMS, no debería haber más estancos».

Cabe destacar que más del 50% de los propietarios de estancos en Austria tiene alguna discapacidad. Además, la prohibición de la publicidad y de incentivos en los estancos podría afectar significativamente la viabilidad del negocio, según Schwarzenbohler.

Propuestas controvertidas sobre la salud

El documento de la OMS también incluye medidas poco convencionales, como la prohibición de los filtros de cigarrillos, cuya eficacia para mejorar la salud es cuestionada. Asimismo, se propone congelar la oferta de tabaco, limitar los niveles de nicotina, eliminar sabores y establecer cuotas máximas para la producción e importación de estos productos.

Desde el Ministerio de Salud austríaco aseguran que no apoyan prohibiciones totales, aunque muchos de los puntos presentados aún requieren evaluación.

Lucha de poder en la toma de decisiones

El 9 de octubre se reunirá un grupo de trabajo del Consejo de la UE para definir la posición que adoptará el bloque en la conferencia. Se podría abogar por mantener la unanimidad en las decisiones, mientras que la opción de una mayoría cualificada pondría en riesgo a los estanqueros.

Más allá de la COP de noviembre, los debates sobre el tabaco continúan a nivel nacional e internacional. En el caso de España, los estanqueros han manifestado su rechazo al anteproyecto de ley impulsado por el Ministerio de Sanidad, que contempla, entre otras medidas, la prohibición de fumar y vapear en terrazas y locales de ocio nocturno, así como la equiparación de los productos libres de humo con el cigarrillo tradicional.

Por otra parte, y de acuerdo con la visión que ha dado la OMS, en nuestro país esta propuesta podría poner en riesgo la viabilidad de más de 13.000 estancos, muchos de ellos pequeños negocios familiares que podrían verse abocados al cierre.