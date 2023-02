Las ITS son la segunda causa de enfermedad infecciosa en Europa, por detrás de las infecciones respiratorias. Según el Informe del Observatorio Bloom ITS en mujeres en España, en los últimos años se ha observado un repunte de casos de otras ITS como la clamidia, la sífilis y la gonorrea.

Los urgenciólogos apuntan que el ‘chemsex’, vinculado con las ITS, es un fenómeno creciente, que se da básicamente en grandes ciudades, y que está asociado con prácticas de riesgo que pueden facilitar la transmisión del VIH y otras ITS, además de ocasionar graves problemas de salud de tipo cardiovascular o mental.

Muchos de los casos relacionados con el consumo de drogas son atendidos desde los Servicios de Urgencias. En España, un estudio realizado en el Hospital Clínic de Barcelona en el que se incluyó a pacientes infectados por el VIH que acudieron al Servicio de Urgencias tras el consumo de una droga de abuso, mostró que la mayoría eran hombres que tienen sexo con hombres (55 por ciento) y que, dentro de este colectivo, el chemsex estaba presente en el 87,5% de los casos y el policonsumo se dio en un 33%.

El programa de SEMES Deja tu Huella aborda este problema desde los Servicios de Urgencias Hospitalarias (SUH), realizándose cribado selectivo a determinados perfiles de la población que consultan por enfermedades con elevada prevalencia de VIH y que son motivos de consulta frecuentes en nuestros servicios.

Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2022, 116 SUH se han sumado al proyecto y se han más de 100.000 serologías en urgencias, con 757 nuevos diagnósticos.

«Cabe ya no sólo tratar y diagnosticar las ETS, sino realizar campañas de prevención y concienciación, sobre todo en aquellas pacientes más jóvenes, previamente al inicio de mantener relaciones sexuales. Además de estrategias de prevención, se necesita el compromiso para trazar estrategias estatales que ayuden en la trasmisión de ETS y VIH», ha apuntado la coordinadora del Grupo MUEjeres de SEMES, Iria Miguéns.