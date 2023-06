En España, el número de horas de media que se duerme es de 7.13 horas

Fact checked

El XXIX Congreso Nacional de Medicina General y de Familia ofrece diversas conclusiones donde se destaca que aumentan los casos de insomnio crónico en jóvenes. Y en España, España, el número de horas de media que se duerme es de 7.13 horas.

Además un 64,4% de los médicos encuestados reconoce que tiene dificultad para conciliar el sueño, mantenerse dormido o lograr un sueño reparador, según la Encuesta sobre el sueño y su calidad en los profesionales sanitarios, presentado durante el congreso de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Cómo dormimos en España

Aunque el insomnio afecta predominantemente a personas de edad media-avanzada, hay determinados factores como el estrés, las preocupaciones y otras enfermedades concomitantes que hacen que cada vez se den más casos de insomnio crónico en jóvenes.

También se destaca en este evento de la SEMG que un tercio de la población mundial tiene problemas para dormir, cifra que se puede extrapolar a nuestro país, donde el insomnio crónico, con más de tres meses de evolución, afecta al 10% de los españoles.

En España, el número de horas de media que se duerme es de 7:13, lo que se acerca al mínimo recomendado. Los italianos duermen menos, sobre 7:09 horas, y en cambio en Alemania, Francia y Reino Unido se duerme más.

Por qué se duermen menos los jóvenes

En cuanto a la causa que origina y perpetúa un problema de insomnio o de no dormir bien, sobre todo en personas jóvenes e incluso niños, es una mala higiene de sueño, es decir, no ser constante en los horarios de dormir y despertarse, el uso abusivo de pantallas, sobre todo, a últimas horas de la tarde-noche, una mala alimentación, falta de ejercicio físico, etc., según nombran los expertos de la SEMG.

Qué efectos tiene el insomnio

En general, se da a conocer que dormir menos y mal hace que uno esté cansado, haya una excesiva somnolencia diurna, falta de atención y concentración, menor rendimiento laboral, irascibilidad, pérdida de memoria…

Para poder dormir mejor, los médicos dan algunas recomendaciones como tener horarios regulares para irse a dormir y despertarse, evitar cenas copiosas, no hacer ejercicio ni tomar sustancias excitantes a última hora del día, e intentar realizar alguna actividad o rutina relajante previa al momento de irse a la cama.

A nivel profesional, como los sanitarios ante su insomnio, es importante que realizar ejercicio físico, poner en práctica estrategias de regulación gestión emocional: (meditación, yoga, mindfulness o técnicas de respiración), y recibir apoyo familiar, social y psicológico de profesional.