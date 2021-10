Nunca es tarde para comenzar a ejercitarse y hacer cambios en nuestro estilo de vida. Si quieres comenzar a correr después de los 50 años, lo único que debes considerar es alguno de los siguientes consejos para asegurarte de tener éxito en esta nueva actividad. ¿Beneficios? Muchísimos, después de que comiences a correr podrás notar como mejora tu capacidad cardiovascular, fortalecerás tus músculos, tendrás mucha más energía y te mantendrás en forma. A continuación, algunos de los mejores consejos para empezar a correr después de los 50 años.

Consejos para empezar a correr después de los 50 años

Revisa tu salud general

Antes de comenzar a correr o hacer cualquier otro tipo de actividad física, es recomendable que consultes a tu médico y te hagas un chequeo general. No debes correr si tienes problemas en las articulaciones, problemas cardiovasculares, hipertensión, lesiones en caderas, rodillas, entre otros. Por eso es importante consultar con un médico antes.

Dieta saludable

Si tu dieta no es saludable, es el momento de incorporar nuevos hábitos. Es recomendable que sigas las indicaciones de un nutricionista y no sigas cualquier dieta porque cada persona, dependiendo de la edad, sexo y requerimientos de salud específicos, es que debe ser enfocada la alimentación. Además, si haces ejercicio también cambian los requerimientos. Recuerda, comer saludable no es sinónimo de pasar hambre o de hacer comidas aburridas.

Caminar, trotar, correr

Es importante que vayas de poco a más. Si llevas mucho tiempo con una vida sedentaria, lo más recomendable es que primero salgas a caminar a paso ligero tres o cinco veces a la semana durante varias semanas.

Después de varias semanas caminando puedes hacer la transición a trotar y luego a correr. Puedes intercalar trotar con correr.

Plan de entrenamiento

Es importante que sigas un plan de entrenamiento. Puedes solicitar asesoría a un corredor profesional o también descargar alguna de las muchas aplicaciones pagas o gratuitas que sirven de guía para comenzar a correr de forma efectiva y constante. Cuando alcances un buen nivel físico, estarás listo para correr 5 kilómetros sin parar.

Invierte en equipamiento

No puedes comenzar a correr si no dispones del equipamiento adecuado. Es fundamental que inviertas en unas buenas zapatillas para correr y ropa deportiva cómoda. Así mismo, es recomendable que compres un pulsómetro, un dispositivo sumamente importante porque te ayudará a monitorizar tu salud y también a evaluar tu rendimiento.

Nunca es tarde para hacer cambios que mejoren nuestro estilo de vida. Por lo que si tienes 50 años y quieres comenzar a correr, lo único que debes hacer es invertir en la indumentaria y dispositivos adecuados.