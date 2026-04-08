Los ejercicios que puedes hacer en casa si quieres acabar con los michelines de la espalda de forma fácil: lo dice una entrenadora

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Los michelines de la espalda son una preocupación estética frecuente que afecta tanto a hombres como a mujeres. Esta acumulación de grasa en la zona lateral del torso no solo está relacionada con la apariencia física, sino también con hábitos de vida poco saludables. Factores como el sedentarismo, la genética o una alimentación inadecuada contribuyen a su desarrollo. Sin embargo, es importante entender que no existe una solución milagrosa, sino un enfoque integral que combine ejercicio, constancia y buenos hábitos para lograr resultados visibles y sostenibles a largo plazo.

Según explican desde la cadena de gimnasios Snap Fitness, la grasa corporal tiende a acumularse en distintas zonas del cuerpo por múltiples razones, entre ellas la edad, el metabolismo y el estilo de vida. En el caso de los michelines, estos aparecen en los costados de la cintura y la parte baja de la espalda, generando una apariencia irregular. Además, su presencia no es únicamente estética, ya que puede estar vinculada con la acumulación de grasa visceral, la cual rodea los órganos y aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas. Por ello, reducir esta grasa pasa por realizar ejercicios específicos, y una combinación de alimentación saludable, déficit calórico y actividad física regular.

¿Qué ejercicios son efectivos para reducir los michelines de la espalda?

Elevación de cadera inversa con balón de ejercicio

Este ejercicio es ideal para trabajar la zona lumbar y los glúteos, ayudando a tonificar la parte baja de la espalda. Para realizarlo correctamente, debes colocarte boca abajo sobre una pelota de ejercicio, apoyando las manos en el suelo para mantener la estabilidad.

Luego, contrae los glúteos y eleva las piernas lentamente, evitando que la pelota se desplace. Mantén la posición durante unos segundos antes de descender. Repetir este movimiento entre 10 y 15 veces permite fortalecer la musculatura y mejorar el control corporal.

Abdominales en plancha lateral

La plancha lateral es un ejercicio clave para trabajar los oblicuos, músculos fundamentales para reducir los michelines. Se inicia apoyando un codo en el suelo y manteniendo el cuerpo alineado.

Desde esa posición, se elevan las caderas y se lleva la rodilla hacia el codo contrario, generando una contracción intensa en la zona lateral del abdomen. «Este ejercicio no solo fortalece, sino que también mejora la estabilidad y el equilibrio. Se recomienda realizar entre 10 y 15 repeticiones por cada lado», mencionan desde Snap Fitness.

Elevación lateral de pierna de rodillas

Este movimiento combina equilibrio y fuerza, enfocándose en la zona media del cuerpo. Apoyado en una plancha lateral con rodillas, se eleva la pierna superior hacia arriba mientras se mantiene el core contraído.

Luego se baja lentamente. Este ejercicio activa los músculos de la espalda baja, los glúteos y los oblicuos, contribuyendo a una mejor definición corporal. Realizarlo de forma controlada es clave para evitar lesiones y maximizar sus beneficios.

Superman para fortalecer la espalda

El ejercicio conocido como superman es uno de los más completos para trabajar la musculatura posterior. Consiste en acostarse boca abajo con brazos y piernas extendidos, y luego elevar simultáneamente ambas extremidades junto con el torso.

Este movimiento activa la zona lumbar, dorsal y glútea. Mantener la posición unos segundos antes de bajar lentamente ayuda a mejorar la resistencia muscular. Se aconseja realizar entre 10 y 15 repeticiones para obtener mejores resultados.

Balanceo con mancuerna o pesa rusa para reducir los michelines de la espalda

El balanceo con peso es un ejercicio dinámico que combina fuerza y resistencia cardiovascular. Para ejecutarlo, se colocan los pies a la altura de los hombros y se flexionan ligeramente las rodillas mientras se lleva la cadera hacia atrás. El peso se balancea entre las piernas y luego se impulsa hacia adelante hasta la altura del pecho.

Este movimiento activa múltiples grupos musculares, incluyendo la espalda, el abdomen y las piernas. Además, favorece la quema de calorías, lo que resulta fundamental para reducir la grasa acumulada.

¿Cuáles son los factores claves para eliminar los michelines de la espalda?

Más allá del ejercicio, la reducción de los michelines depende en gran medida de los hábitos diarios. Desde la Clínica Cadogan destacan que un estilo de vida sedentario y una dieta hipercalórica favorecen la acumulación de grasa.

Por ello, es fundamental mantener una alimentación equilibrada, rica en nutrientes y ajustada a las necesidades energéticas. «Asimismo, reducir el estrés y mejorar la calidad del descanso contribuyen a regular las hormonas relacionadas con el almacenamiento de grasa», sugieren los especialistas.

En definitiva, eliminar los michelines de la espalda es un proceso que requiere constancia, disciplina y un enfoque integral. «La combinación de ejercicios específicos con hábitos saludables no solo mejora la apariencia física, sino también la salud general, reduciendo el riesgo de enfermedades y promoviendo un mayor bienestar», concluyen.