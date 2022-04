Por más conscientes que seamos de la necesidad de bajar de peso, no sólo por cuestiones estéticas sino también para ganar en salud, eso no siempre significa que podamos ir cada día al gimnasio. Si te encuentras en esta situación, no te preocupes, porque vamos a enseñarte una completa rutina de actividad y ejercicios para perder barriga sin salir de casa.

Estos ejercicios para reducir el abdomen serán de gran ayuda para que te sientas mejor contigo, aunque tendrás que ayudarlos con otros hábitos sanos, como por ejemplo abandonar grasas y azúcares, limitar la ingesta de alcohol, dejar el tabaco, y otros comportamientos y conductas contraproducentes.

Los ejercicios para perder barriga sin salir de casa

Si has controlado el consumo de tus alimentos, entonces lo único que queda pendiente es iniciar esta rutina de entrenamiento casera, que, con sólo 45 minutos al día, y que, cuanto antes lo hagas, mejores resultados te darán.

Sentadillas con peso propio

Las sentadillas son uno de los movimientos más completos que podemos hacer fuera del gimnasio. Puedes probar primero con tu propio peso, realizando entre 15 y 20 repeticiones de este desplazamiento. Si crees que lo tienes dominado, puedes sumar algo de peso adicional.

Flexiones

Las flexiones de brazos ponen a trabajar buena parte del tronco superior del cuerpo, así que debes incluirlas en este proceso de perder barriga. De nuevo, unas 15 a 20 repeticiones, con la opción de intercalar con las sentadillas y de incrementar el esfuerzo subiendo los pies a una mínima elevación.

Estocadas estacionadas

12 a 15 repeticiones de estocadas estacionadas con las piernas son ideales como complemento de lo anterior. Tienes que subir las piernas lentamente y buscar la “explosión” del músculo al bajarlas.

Golpes al aire

Si tienes un saco de boxeo, perfecto, sino puedes dar golpes con los puños al aire, utilizando metodologías similares a las de este deporte, defendiéndote y atacando a un supuesto adversario.

Otra vez, lo más aconsejable es intercalar los golpes al aire con las estocadas estacionadas.

Saltos de tijera

Un salto de tijera puede parecer divertido, pero si te pasas un minuto repitiendo este movimiento, probablemente tus piernas quedarán agotadas al cabo de ese tiempo, así que debes intentarlo.

Plancha al fallo

Con la plancha al fallo pasa algo semejante, y es que al principio la gente cree que es muy fácil hacerla. Debes hacer una plancha pero, en vez de desplazarte, quedarte en esa posición hasta que el cuerpo “falle”. Es decir, hasta que no puedas mantenerte y tengas que dejarte caer al suelo. Combina los saltos de tijera con las planchas al fallo para aprovechar el sacrificio al máximo.