Dra. Myriam Calle: “Se calcula que aproximadamente un 10% de los ingresos médicos en España son por EPOC”

La EPOC es una enfermedad que se caracteriza porque hay una obstrucción en la vía respiratoria como consecuencia de una respuesta inflamatoria a agentes tóxicos que se inhalan de forma mantenida. En España, la causa más frecuente de la EPOC es el tabaquismo. OKSALUD ha entrevistado para tratar esta patología a la Dra. Myriam Calle, Coordinadora de la UnidadMultidisciplinar de Alta Complejidad de EPOC. Jefe de Sección del Servicio de Neumología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Pregunta.- Para poder centrarnos en esta patología doctora, ¿qué es la EPOC?

Respuesta.- La EPOC es una enfermedad que se caracteriza porque hay una obstrucción en la vía respiratoria como consecuencia de una respuesta inflamatoria a agentes tóxicos que se inhalan de forma mantenida 1,2 . En España, la causa más frecuente de la EPOC es el tabaquismo.

La inhalación continuada de tabaco provoca que se desarrolle un proceso inflamatorio en las vías respiratorias que termina produciendo un daño.

P.- ¿Cuál es la población más vulnerable?

R.- El perfil más vulnerable es el fumador de más de 40 años con una exposición continuada al tabaco a lo largo de la vida. Puede que no sea fumador activo en ese momento, pero sí que haya fumado durante al menos unos 20 años un paquete de cigarrillos al día 1,2 .

También hay otros sujetos que pueden ser vulnerables, como quienes tienen una alteración genética que provoca que su pulmón esté más indefenso ante agentes tóxicos o aquellos que haya tenido problemas en el desarrollo pulmonar o algún proceso infeccioso durante su infancia. Si, además, estas personas fuman, van a desarrollar la enfermedad de forma más temprana.

P.- ¿Qué incidencia tiene la EPOC en España?

R.-Se ha evaluado en España en tres estudios (en el 97, 2007 y el último el estudio EPISCAN II en el 2017) 3,4 . En todos se pone de manifiesto una prevalencia muy elevada. Más de un 10% de la población adulta mayor de 40 años padece esta enfermedad. De hecho, en el estudio de 2017 se detectó una prevalencia más alta que la de hacía 10 años, es decir, estamos hablando de que un 11,8% de la población adulta mayor de 40 años padecen esta enfermedad, según datos del 2017. Una prevalencia que es algo diferente si se analiza por comunidades autonómicas, destacando por ejemplo que en la Comunidad de Madrid la enfermedad afecte más a las mujeres, con una incidencia del 16,6%, mientras que en los hombres es del 11,5%, similar a datos reportados en otros países como Reino Unido.

P.- ¿Cómo afecta la vida diaria de los pacientes?

R.-La EPOC es la cuarta causa de muerte, tiene un elevado índice de mortalidad y un alto impacto en lo que llamamos ‘años vividos con discapacidad’ cuando nos referimos a calidad de vida.

Uno de los síntomas es la sensación de falta de aire, los pacientes notan dificultad respiratoria al realizar determinadas actividades de su vida cotidiana, como por ejemplo vestirse, realizar actividades domesticas o subir escaleras, sensación que antes no sentían. Es lo que los profesionales de la salud llamamos disnea. No es un signo precoz, ya que suele aparecer cuando la enfermedad ya lleva unos años de evolución, pero suele ser el motivo de consulta más frecuente porque es lo que más alarma y lo que ocasiona que el sujeto se preocupe y vaya a la consulta.

P.- ¿La pandemia ha afectado a los pacientes con EPOC?

R.- Ha tenido un impacto negativo muy importante en la atención de estos pacientes. Durante la pandemia fueron muchos los centros de salud que dejaron de realizar la espirometría, una prueba sencilla que permite medir la capacidad respiratoria y el diagnostico de esta enfermedad. Incluso en algunos centros aún no se ha retomado. Esto ha provocado que su diagnóstico se haya retrasado, agravando el infradiagnóstico de esta enfermedad. Debemos recordar que el estudio EPISCAN II constató un elevado infradiagnóstico, más del 74% de los sujetos con esta enfermedad no estaban diagnosticados. Una realidad que ha empeorado con la perdida de la realización de la espirometría en muchos centros de salud desde el inicio de la pandemia por COVID-19.

A esto hay que añadir que el seguimiento de los pacientes con EPOC se ha visto muy afectado, ya que los pacientes han tenido mucho miedo a ir a lo centros de salud, por lo que solo ha acudido cuando tenía algún síntoma de alarma.

P.- Sabemos que la EPOC no tiene cura, pero ¿existen fármacos para combatir la EPOC?

R.- La EPOC es una enfermedad en la que se han producido importantes avances en el tratamiento. Aunque es una patología crónica lentamente progresiva, la investigación de nuevos tratamientos farmacológicos han permitido que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida y una mayor esperanza de vida gracias a novedades como la triple terapia. Los estudios realizados con la triple terapia han demostrado que reduce el riesgo de tener agudizaciones, en muchos casos agudizaciones graves que van a requerir hospitalización, lo que se ha asociado a una importante reducción en la mortalidad.

P.- ¿Cómo ayudan al paciente?

Al paciente tenemos que ofrecerle información sobre la enfermedad, para que sea consciente de su importancia, de la necesidad de realizar un correcto tratamiento y de tener hábitos saludables, sobre todo en aquellos sujetos que todavía son fumadores. Los estudios revelan que más de un 20% de los pacientes con diagnóstico de EPOC siguen fumando, por ello una de las medidas más importantes es informar a los pacientes de la enfermedad para que sean conscientes de cuidarse y la necesidad de abandonar el tabaco, ya que va a ayudar a que la enfermedad no progrese. También realizar actividad física de forma regular es un factor determinante para evitar complicaciones y conseguir un mejor control de los síntomas gracias al reacondicionamiento muscular. Los estudios han puesto de manifiesto que los pacientes que no salen a la calle porque notan esa sensación de ahogo van a tener una mayor mortalidad y un mayor riesgo de hospitalización. Por eso, la pandemia ha tenido un impacto muy negativo en el control de los pacientes con EPOC, porque el aislamiento social por miedo ha favorecido el desacondicionamiento muscular y el agravamiento de los síntomas y la perdida de función pulmonar.

Otro aspecto crucial para un buen control de la enfermedad es asegurar una buena adherencia terapéutica y un correcto uso del inhalador. Aspectos que son muy importante, y sobre los que podemos incidir mediante la simplificación con el uso de un único dispositivo que ofrezca diferentes moléculas. Hay que concienciarlos de que existen tratamientos inhalados que hay usar de forma correcta que van a poder ofrecer una mejora importante en el transcurso de la enfermedad, que va a evitar las complicaciones, las hospitalizaciones y que han demostrado reducir la mortalidad. Todo esto pasa por que el paciente sea consciente, haga una buena adherencia al tratamiento y lleve unos hábitos saludables.

Aunque nuestro papel es relevante, es fundamental que el paciente sea activo en su autocuidado, abandonando el consumo de tabaco si todavía fuma, realizando actividad física de forma regular, respetando las medidas preventivas como la vacunación antigripal y cumpliendo los tratamientos inhalados.

P.- ¿Cuáles son los tratamientos de última generación?

R.- Las ultimas guías de buena práctica clínica, que recogen toda la evidencia científica recientemente publicadas en 2023 en torno al manejo del paciente con EPOC, posiciona la triple terapia en el centro del algoritmo de control del paciente con EPOC 1,2,5-7 . La prevención de las exacerbaciones en la EPOC sigue siendo un reto en la práctica clínica, y esta estrategia de tratamiento es la que ha demostrado un mayor beneficio en la reducción del riesgo y el control clínico de esta enfermedad, indicándose como primera elección en los pacientes con mayor riesgo a sufrir agudizaciones y hospitalización.

Las exacerbaciones de la EPOC son un importante problema de salud pública. En España se estima que generan el 10-12% de las consultas de Atención Primaria, entre el 1-2% de todas las visitas a urgencias y cerca del 10% de los ingresos médicos. La EPOC es una causa muy frecuente de hospitalización. Se calcula que aproximadamente un 10% de los ingresos médicos que ocurren en España son por esta enfermedad, con una mortalidad superior a la hospitalización por infarto agudo de miocardio. El gasto económico que genera es enorme.

Casi el 60% del coste global de la EPOC es imputable a la exacerbación. Sin embargo, más allá del impacto económico, el interés actual se sustenta en evidencias científicas que destacan el fuerte impacto clínico de las exacerbaciones sobre el estado de salud, la influencia sobre la progresión de la enfermedad e incluso sobre la expectativa de vida de los pacientes.

P.- ¿Qué tiene la triple terapia fija extrafina de tratamientos como por ejemplo Trydonis, el fármaco que acaba de salir al mercado del Grupo Bial?

R.- La triple terapia fija extrafina tiene un aspecto importante. La formulación extrafina ofrece, con menor dosis de corticoide inhalado, un efecto terapéutico similar al de las formulaciones no extrafinas. Las partículas más pequeñas logran un mayor depósito en zonas más periféricas, lo que se traduce en una mejoría clínica con una dosis más baja, y en una disminución del riesgo de efectos adversos como las neumonías 7 10 .

Por otro lado, es una triple terapia que ofrece diferentes formas de administrar en distintos dispositivos según las necesidades. Hay pacientes que requieren la terapia inhalada en forma de polvo seco y en otros es preferible con cámara. Esta nueva triple terapia ofrece ambas opciones de administración, lo que nos permite un mayor abanico a la hora de adaptarnos a las necesidades de los pacientes. Simplificar y personalizar el tratamiento inhalado a las características de cada paciente es una necesidad real, ya que, con frecuencia, el tratamiento que realiza un paciente con EPOC consiste en utilizar varios dispositivos de inhalación diferentes, que pueden ocasionar confusión y motivar un mayor número de errores en la técnica inhalatoria, sobre todo cuando se utilizan inhaladores con métodos diferentes de activación. Además, utilizar un único dispositivo va a mejorar la adherencia terapéutica, que ha demostrado tener un beneficio directo en el control de los síntomas y la prevención de complicaciones 11 .

