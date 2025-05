Una japonesa predijo tres tragedias mundiales y sólo le queda una por cumplirse: julio de 2025

Este próximo mes de julio de 2025 puede producirse una de las más grandes tragedias mundiales de todos los tiempos. Sólo tenemos que empezar a pensar en una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante en todos los sentidos. Son tiempos de estar pendientes de cada adelanto que nos ofrecen estos expertos en adivinación que parece que han visto el futuro y vuelven para explicarnos qué es lo que puede acabar pasando. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.

Puede acabar siendo lo que nos haga replantearnos un posible viaje o estar pendientes de la televisión en un mes de julio para el que quizás no estamos del todo preparados. Lo que nos puede esperar es un cambio de ritmo que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener en consideración y ahora parece que se ha convertido en una realidad. Habrá llegado el momento de poner en práctica ciertos elementos que pueden ser los que marquen un antes y un después. Esta japonesa con sus predicciones nos invita a no hacer planes para este mes que viene.

Esta japonesa predijo tres tragedias

El tsunami de Japón es algo que no vamos a olvidar en mucho tiempo, sin duda alguna, se convirtió en una de las primeras catástrofes que pudimos ver en vivo y en directo. Asistimos a un desastre de grandes magnitudes al verse afectadas las centrales nucleares de un país que funciona gracias a este tipo de energía. El mundo enteró se quedó pendiente de una serie de fallos en el sistema que puso en riesgo la vida de miles de personas.

Esta japonesa no sólo vio 2011 con claridad, también 2001 de mano de las Torres Gemelas, otro desastre en vivo y en directo que apareció antes en los ojos de esta mujer que en el los del resto del mundo. Un 11S que marcaría al resto del mundo y lo haría de una forma totalmente inesperada.

En tercer lugar, la más destacada de todas las tragedias, una pandemia mundial que se convirtió en toda una pesadilla. Millones de personas murieron en todo el mundo como consecuencia de un virus que azotó especialmente a oriente, pero también llegó a occidente. Lo peor podría estar por llegar en un julio de 2025 en el que siguen las catástrofes que esta mujer japonesa ha visto antes que nadie.

Julio de 2025: esto es lo que está a punto de pasar

Ryo Tatsuki es especialista en crear mangas realistas que han acabado pasando de al ciencia ficción a las noticias. La última de sus predicciones, tiene que ver con lo que pasará este julio de 2025. En uno de sus comic más famosos pone esta fecha en el calendario.

Según este manga una grieta se abrirá entre Japón y Filipinas, ante una erupción volcánica sin precedentes. El mar literalmente generará unas grandes burbujas que acabarán dando lugar a un tsunami mucho peor que el que afectó a este país en 2011.

Generará olas más grandes que las que las de 2011, en concreto hasta tres veces más altas y destructoras. Afectando esta región del Pacífico y gran parte del mundo, a través de las consecuencias de este desastre que hará que las economías de medio mundo se vean afectadas por este elemento.

La fama de este manga es tal, que se han anulado gran parte de las reservas para este verano e incluso desde la primavera, nadie quiere ir a Japón. Parece que todo el mundo está pendiente de lo que pueda pasar en una zona que ha dado lugar a más de un susto mundial.

La realidad es que estamos ante una predicción que puede cumplirse o no, pero que se basa en un hecho científico. Estamos a merced de una naturaleza que pese a toda la tecnología que tenemos en nuestras manos, es imposible de predecir qué pasará en un futuro.

No podemos saber si una gran ola acabará siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta el momento no habíamos tenido en consideración. Por lo que, habrá llegado ese día en el que alguien, que explique una catástrofe desde el punto de vista de una serie de procesos naturales que realmente pueden pasar y ponga una fecha en el calendario, sea capaz de saber en todo momento qué es lo que nos esté esperando.

Estas predicciones pueden hacerse o no realidad, pero siempre tienen una base científica que quizás podemos y debamos empezar a pensar. En estos días que tenemos por delante, tocará estar preparados para este tipo de catástrofes que acaban haciéndose realidad, aunque quizás no con la magnitud que nos explica esta mujer japonesa.