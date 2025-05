¿Quién es Emilio Sakraya? Actor, cantante y… ¿nuevo novio de Rosalía?

Emilio Sakraya es un actor alemán, que ha sido fotografiado estos días mientras besaba a la estrella española Rosalía en Múnich y Berlín. Ya fueron vistos juntos el pasado 12 de abril en Los Ángeles (California) ¿Quién es Emilio Sakraya? Es actor, cantante y… ¿nuevo novio de Rosalía tras la ruptura de la estrella con Rauw Alejandro?

El actor alemán Emilio Sakraya Moutaoukkil tiene 28 años. Nació el 29 de junio de 1996 en Berlín (Alemania). Su madre es de Marruecos y su padre de Serbia. Ya se ha hecho un nombre en la pantalla y en el estudio. Parece que apenas está empezando.

El berlinés comenzó su carrera a los nueve años. Apareció en un anuncio en 2005 Tell Children. Su debut cinematográfico fue en Zeiten ändern dich (2010), dirigida por Bernd Eichinger. Además de actuar, se dedicó a las artes marciales y ganó un campeonato alemán de karate dentro de la Asociación Mundial de Kickboxing (WKA) en 2010.

En 2019, recibió atención internacional como JC en la serie de fantasía de culto de Netflix, Warrior Nun. Luego, apareció en Tribes of Europa de Philip Koch.

Consolidó su carrera en 2022. Entonces, ganó un premio Shooting Stars, que lo reconoce como uno de los principales talentos emergentes de Europa. También recibió elogios de la crítica por su interpretación del rapero Xatar en Rhinegold ese mismo año.

También, se ha hecho un nombre en el mundo de la música. Lanzó su sencillo debut Down by the Lake en 2016, y más tarde lanzó su primer álbum, Roter Sand, en 2020. Su último sencillo, Cacio e Pepe (2024), repasa su vida personal, donde revela que ahora es padre, aunque fiel a su estilo, mantiene la mayor parte de su vida personal muy reservada.

En 2024, Sakraya apareció en Schlag den Star. Compitió contra el rapero Bausa También participó en el concurso musical Sing meinen Song – Das Tauschkonzert.