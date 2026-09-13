Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La situación sanitaria en Ceuta se encuentra al límite tras semanas de presión asistencial extraordinaria y una plantilla de profesionales que ya partía de una situación de déficit estructural. La falta de médicos, agravada por el periodo vacacional y por las circunstancias excepcionales que atraviesa la ciudad, está teniendo un impacto directo tanto en la atención a los ciudadanos como en el estado físico y emocional de los propios profesionales. El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, alerta en OKSALUD que algunos facultativos ya han tenido que darse de baja por motivos psicológicos y otros se plantean abandonar sus puestos o incluso la ciudad. En esta entrevista analiza las consecuencias de una situación que, asegura, está llevando al sistema sanitario ceutí al límite.

La presión sobre el sistema sanitario ceutí se ha disparado tras la invasión de Marruecos, que puso a la ciudad ante una situación excepcional durante semanas. La entrada de más de 80.000 personas en un corto periodo de tiempo de dos días desbordó los servicios sanitarios y obligó a los profesionales a afrontar un incremento extraordinario de la demanda, en un momento además marcado por las vacaciones y la falta estructural de médicos. Una situación que ha llevado al límite a unas plantillas ya reducidas y que, según los facultativos, es consecuencia de años de deterioro del sistema sanitario, competencia del Ministerio de Sanidad, con importantes consecuencias tanto para la atención a los ciudadanos como para la salud física y emocional de los propios profesionales.

Pregunta.— ¿En qué situación se encuentran los médicos, tanto física como emocionalmente, tras la invasión a Ceuta y un sistema ya saturado?

Respuesta.— En estos momentos, lo que más me preocupa es precisamente que los médicos son personas. Estos profesionales están físicamente extenuados y psíquicamente destrozados. Concretamente, en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta estamos hablando de cinco médicos por turno y ya ha habido dos que han tenido que darse de baja por motivos psicológicos.

Además, ya tengo compañeros que están preparando cartas para renunciar a sus puestos y trasladarse a otros servicios, incluso dentro de Ceuta, pero fuera de Urgencias, y otros que están planteándose abandonar definitivamente la ciudad. Esa es la consecuencia de mantener durante semanas una situación extraordinaria sin un refuerzo externo efectivo.

Pregunta.— ¿Qué carencias de médicos y profesionales sanitarios arrastra actualmente Ceuta y cuáles son las especialidades más afectadas?

Respuesta.— Ceuta tiene una tasa de médicos de aproximadamente 2,5 por cada mil habitantes, frente a una media nacional de 3,4, una de las tasas más bajas de España. Si a esa falta estructural de profesionales añadimos una situación tan excepcional como la que estamos viviendo, con una presión asistencial extraordinaria y una plantilla reducida por el periodo vacacional, el impacto sobre un sistema sanitario que ya estaba herido es enorme.

Hay numerosas especialidades con carencias y algunas están prácticamente bajo mínimos, como Traumatología o Radiodiagnóstico. También hay una necesidad importante de profesionales de enfermería. Y en salud mental la situación es especialmente preocupante: este verano llegamos a quedarnos sin ningún psiquiatra.

Pregunta.— ¿Qué está fallando en Ceuta para atraer y, sobre todo, para conseguir que los médicos quieran quedarse?

Respuesta.— Es muy difícil. Hace tres años y medio, Ceuta fue declarada área de difícil cobertura médica, precisamente por la necesidad de establecer incentivos profesionales que permitieran captar y fidelizar médicos.

Y con las actuales condiciones laborales es muy difícil atraer y retener profesionales. Por ejemplo, en mi caso, como otorrino, una guardia localizada puede obligarme a acudir al hospital a las cuatro de la madrugada para realizar una intervención y, al día siguiente, tengo que incorporarme a las ocho de la mañana como si nada hubiera ocurrido, sin derecho a libranza.

Y es que, por esa guardia localizada, se pueden llegar a pagar 10,50 euros brutos la hora. Con estas condiciones, ¿cómo vamos a conseguir captar y fidelizar médicos para Ceuta? Y, además, con las circunstancias sociales que atraviesa actualmente la ciudad, corremos el riesgo no solo de no atraer profesionales, sino de que algunos de los que ya están aquí terminen marchándose.

Pregunta.— ¿Hasta qué punto está afectando la falta de médicos a la atención que reciben los propios ciudadanos de Ceuta?

Respuesta.— Los ceutíes se quejan, por ejemplo, de esperas de siete u ocho horas en Urgencias, de cirugías que se cancelan o de consultas que tienen que suspenderse. Y es lógico: cuando un médico tiene que atender a un paciente, lo hace en función de la prioridad clínica. No puede atender a dos pacientes al mismo tiempo.

El problema es que esta situación termina generando una cadena de retrasos que afecta a todo el sistema. Cuando no hay profesionales suficientes, aumenta la presión sobre los médicos que están trabajando, se alargan las esperas y se hace más difícil mantener la actividad programada con normalidad. Y esto no significa que los profesionales no quieran atender a los pacientes, sino que estamos hablando de una cuestión de capacidad. Con las plantillas actuales, y especialmente en momentos de máxima presión asistencial con la invasión a Ceuta, no podemos dar la respuesta que los ciudadanos merecen y que desde luego quisiéramos.