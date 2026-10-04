El vistoso arbusto que puedes plantar en una maceta y además llena tu jardín de flores azules: crece muy rápido y atrae a todas las mariposas de alrededor

Las plantas y arbustos que aportan color al jardín durante buena parte del año no siempre necesitan grandes espacios para lucir. Algunas especies también se adaptan bien al cultivo en maceta y ofrecen una floración llamativa.

Es el caso de la Duranta erecta, un arbusto de crecimiento rápido con racimos de flores azuladas que, además, atraen a las mariposas por su abundante néctar.

La Duranta erecta, una planta de flores azules que también crece en maceta

La Duranta erecta puede adquirir aspecto de pequeño árbol. Su crecimiento resulta especialmente rápido: antes de alcanzar la madurez puede crecer hasta medio metro al año y, en condiciones adecuadas, llegar a varios metros de altura.

Su porte permite distintas formas de cultivo. En una maceta grande puede utilizarse para decorar terrazas, patios o balcones, mientras que en el suelo funciona como ejemplar aislado, seto o planta para borduras.

El tamaño del recipiente condicionará el desarrollo de las raíces y obligará a controlar el riego con mayor frecuencia.

¿Por qué sus flores azules atraen a las mariposas?

El principal atractivo ornamental de esta especie aparece durante la floración. La Duranta produce racimos de pequeñas flores tubulares cuyos tonos pueden ir del azul claro al violeta o púrpura, según la variedad.

En climas cálidos, la floración puede prolongarse desde la primavera hasta finales del otoño, con especial abundancia durante el verano.

El interés no se limita al aspecto de las flores. Según El Blog de la Tabla, sus flores contienen néctar que atrae a las mariposas, por lo que la especie puede incorporarse a jardines destinados a favorecer la presencia de estos polinizadores. Además, algunas variedades presentan combinaciones de azul y blanco especialmente llamativas.

¿Qué cuidados necesita la Duranta erecta?

La ubicación resulta determinante para mantener una floración abundante. La especie prefiere el pleno sol, aunque puede tolerar cierta sombra, con una producción menor de flores.

La duranta necesita un suelo fértil, húmedo y con buen drenaje, mientras que en maceta conviene vigilar especialmente que el sustrato no se seque en exceso.

El mantenimiento no es complejo. Este arbusto necesita una cantidad moderada de agua, aunque los ejemplares cultivados en recipientes requieren riegos frecuentes para conservar la humedad del sustrato.

Por otro lado, la poda puede realizarse a finales del invierno o comienzos de la primavera para controlar su rápido crecimiento y mantener una forma compacta.

El detalle que debes conocer antes de plantar este arbusto

La Duranta también produce frutos esféricos de color amarillo anaranjado que pueden permanecer durante el invierno. Estos frutos presentan alta toxicidad para mascotas y personas,

La especie procede de zonas que van desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina y se cultiva como ornamental en regiones tropicales y subtropicales. Por otra parte, hay que destacar que se ha naturalizado en distintas partes del mundo y figura como invasora en varios territorios, entre ellos Australia, China, Sudáfrica y algunas islas del Pacífico.

Por tanto, antes de incorporarla al jardín conviene valorar el clima, el espacio disponible y las condiciones locales. En maceta permite controlar mejor su expansión, mientras que una ubicación soleada y un riego adecuado favorecen su floración azulada y su atractivo para las mariposas.