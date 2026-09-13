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El Ministerio de Sanidad sostiene que el sistema sanitario de Ceuta no está colapsado y que todavía existe un porcentaje importante de camas disponibles. Sin embargo, el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, cuestiona esta lectura en OKSALUD y advierte de que disponer de camas físicas no significa tener capacidad asistencial para atenderlas. Según explica, el único hospital de la ciudad afronta una situación excepcional con una plantilla mermada por las vacaciones y sin un refuerzo externo efectivo después de semanas de presión extraordinaria.

Roviralta considera que mantener esta situación supone llevar al límite un sistema que ya arrastraba una importante precariedad de profesionales. Critica que se pretenda ampliar la capacidad hospitalaria sin aumentar proporcionalmente las plantillas y alerta de las consecuencias que tendría un nuevo episodio grave o un posible brote sanitario. En esta entrevista reclama medidas extraordinarias y sostiene que Ceuta no puede afrontar una emergencia de estas características con un único hospital y un déficit estructural de médicos y enfermeras.

Pregunta.— El Ministerio de Sanidad mantiene que no existe colapso sanitario en Ceuta y que todavía hay un porcentaje importante de camas disponibles. ¿En qué se equivoca exactamente cuando afirma que el sistema puede asumir la situación?

Respuesta.— Lo primero es que al Ministerio se le olvida que el sistema sanitario se basa fundamentalmente en sus profesionales, y los profesionales son personas. Yo, como presidente del Colegio de Médicos, hablo de los médicos. No hay derecho a que un servicio de Urgencias que asumen cinco médicos por turno siga, casi 45 días después de la hecatombe inicial, sin un refuerzo efectivo y externo.

Estamos hablando de una situación de extrema gravedad, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también humanitario y social. Después de aquel episodio, en el que sólo en este lado de la frontera hubo cerca de 90 fallecidos y se atendieron paradas cardiorrespiratorias, aplastamientos, ahogamientos y fracturas de todo tipo, no se puede pretender que el sistema asuma la situación simplemente doblando turnos, aumentando las guardias o pidiendo voluntarios de otros servicios para cubrir Urgencias.

Creo que es un grave error que podría haberse solucionado desde el primer momento si Sanidad hubiera declarado el estado de emergencia sanitaria y hubiera desplegado, por ejemplo, un segundo hospital o un hospital de campaña. En Ceuta solamente tenemos un hospital y pretender que soporte una situación de estas características supone llevar al límite un centro que ya de por sí trabaja habitualmente con una gran precariedad.

Pregunta.— ¿Puede haber camas libres en el hospital y, al mismo tiempo, existir un sistema sanitario al límite?

Respuesta.— Efectivamente. Creo que ahí se están haciendo trampas con los conceptos. Cuando se dice que el hospital tiene una capacidad de 175 camas en condiciones normales, hay que tener en cuenta que estamos en periodo de vacaciones, con aproximadamente el 50% de la plantilla, y además en plena Operación Paso del Estrecho. En estas circunstancias, lo razonable sería disponer aproximadamente de la mitad de esas 175 camas.

Cuando se afirma que se han abierto las camas del área de catástrofe de Urgencias y otras tantas de una planta de hospitalización que habitualmente no estaba abierta, llegando a hablar de 214 o 215 camas, se está hablando, en realidad, de camas físicas, de mobiliario. Pero una cama hospitalaria no puede entenderse únicamente como un espacio físico: tiene que ir acompañada de un incremento de plantilla, tanto de personal sanitario y no sanitario como, especialmente, de médicos y enfermeras. No se pueden abrir 214 o 215 camas si no existe personal suficiente para atender a los pacientes que eventualmente las ocupen.

Pregunta.— Entonces, ¿se está confundiendo la capacidad física del hospital con su verdadera capacidad asistencial?

Respuesta.— Claramente. Y creo que es muy peligroso jugar con estos conceptos, porque una cosa es disponer de un espacio físico y otra muy distinta tener capacidad real para atender a los pacientes. Se pueden abrir habitaciones, colocar camas y habilitar plantas, pero si no hay médicos, enfermeras, celadores y el resto de profesionales necesarios, esas camas no pueden funcionar como camas hospitalarias.

La capacidad asistencial no se mide únicamente por el número de camas disponibles, sino por los recursos humanos que hay detrás de cada una de ellas. Una cama vacía porque no hay personal para atenderla no resuelve ningún problema. Y en Ceuta partimos además de una situación de precariedad de profesionales que se ha agravado todavía más con esta crisis. Por eso, cuando se habla de aumentar la capacidad del hospital, el refuerzo de las plantillas tiene que ir necesariamente de la mano. De lo contrario, estamos hablando de capacidad sobre el papel, no de capacidad asistencial real.

Pregunta.— Si en estas circunstancias se produjera un brote sanitario importante, ¿estaría Ceuta realmente preparada para hacerle frente?

Respuesta.— Es evidente que no hemos respondido adecuadamente a este primer golpe. Si recibiéramos un brote importante, sería imposible hacerle frente en estas condiciones. Ceuta tiene un único hospital y, además, arrastra un déficit de médicos brutal. Lo que no es lógico es asumir el riesgo que estamos asumiendo ahora mismo.

No podemos olvidar que Ceuta tiene apenas 18 kilómetros cuadrados, de los cuales solo entre ocho y nueve son realmente habitables, porque el resto corresponde a zonas de campo y militares, y cuenta con una población de más de 80.000 habitantes. Es una de las ciudades con mayor densidad de población de España. En estas circunstancias, no es factible que un único hospital, y con la precariedad de médicos que tenemos, pueda asumir una situación como esta.

Por eso, insisto, lo lógico sería que estas personas no permanecieran en estas condiciones en Ceuta, porque estamos asumiendo un riesgo sanitario muy, muy peligroso.