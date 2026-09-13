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La situación excepcional que atraviesa Ceuta no sólo está poniendo al límite la capacidad asistencial de su sistema sanitario. Las condiciones de insalubridad en las que viven muchas de las personas llegadas a la ciudad tras la invasión a la ciudad autónoma, unidas a las dificultades para identificar y vacunar a una población cuya cifra real se desconoce, elevan también la preocupación de los profesionales por la aparición de posibles brotes de enfermedades infectocontagiosas. Varicela, neumonías, sarna, infecciones de heridas o la descompensación de patologías crónicas son algunos de los problemas que ya están obligando a extremar la vigilancia.

A esta situación se suma el impacto sobre un hospital que trabaja con una presión asistencial extraordinaria y que debe reservar recursos para los pacientes que necesitan aislamiento. El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, advierte en OKSALUD de las dificultades para completar las pautas de vacunación, especialmente cuando una parte importante de esta población no está identificada ni permanece en un lugar estable. En esta entrevista analiza los riesgos sanitarios de una crisis que también está dejando en segundo plano problemas como la salud mental de adultos y menores.

Pregunta.— ¿Qué enfermedades o posibles brotes epidemiológicos preocupan especialmente a los médicos en la situación actual de Ceuta y qué consecuencias podrían tener para una sanidad ya sometida a una enorme presión asistencial?

Respuesta.— Evidentemente, nos preocupa cualquier enfermedad infectocontagiosa que pueda aparecer en forma de brote, teniendo en cuenta las condiciones de insalubridad y la falta de elementos básicos en las que están viviendo muchas de estas personas. Estamos hablando de una población que podría alcanzar las 20.000 personas, y que una parte muy pequeña ha sido realojada, por ejemplo, en el dispositivo de Loma Colmenar, que tiene una capacidad aproximada para 1.000 personas. Sin embargo, todavía pueden verse asentamientos precarios, como el de la playa del Trampolín, donde hay personas que incluso están viviendo en los árboles.

En estas condiciones, y si además no están vacunadas o no tienen acceso a unas condiciones mínimas de higiene y salubridad, existe un riesgo epidemiológico evidente. Cualquier enfermedad contagiosa, incluso una aparentemente leve como la varicela, puede generar un problema añadido. Hace unos días, por ejemplo, un paciente con varicela que todavía se encontraba en fase contagiosa se escapó del hospital. Si esa persona contagia a otras, aunque la enfermedad no revista gravedad en la mayoría de los casos, obliga a establecer medidas de aislamiento muy difícilmente controlables.

Y eso tiene una consecuencia directa sobre un hospital que ya está al límite: una habitación de dos camas puede quedar inutilizada para un único paciente que necesite aislamiento. Cada cama que se destina a estos casos deja de estar disponible para otro enfermo.

Pregunta.— Más allá del riesgo de enfermedades infecciosas, ¿qué otros problemas de salud está generando esta situación y qué colectivos son los que están quedando más desatendidos?

Respuesta.— Las enfermedades infectocontagiosas son ahora mismo una auténtica espada de Damocles, pero estamos viendo otros problemas muy serios. Hay muchas infecciones de heridas, precisamente porque esas heridas no reciben una atención y unas curas adecuadas. También nos preocupa la situación de las personas mayores o con enfermedades crónicas, especialmente aquellas que tienen miedo de salir de sus casas o de acudir al hospital y que, como consecuencia, pueden acabar descompensando o agravando sus patologías, que previamente las tenían controladas.

Y está el problema de la salud mental, tanto en adultos como en niños, que son los grandes olvidados. Hay menores que prácticamente han perdido el verano y niños con trastornos del espectro autista o TDAH que no han podido salir de sus domicilios en estas circunstancias. Ahora temen ir al colegio o jugar libremente, con lo cual asistiremos a nuevos diagnósticos en este caso psicológicos totalmente injustos.

Pregunta.— ¿Hasta qué punto están dificultando los problemas de identificación y filiación una vacunación que debería ser prioritaria ante el riesgo epidemiológico que vive Ceuta?

Respuesta.— Con respecto a la vacunación, tenemos un problema fundamental, que es precisamente la filiación. Yo no creo que se haya podido filiar a más de un 10%, en el mejor de los casos, de las personas que realmente están en la calle, deambulando o sin ningún tipo de control. Lo que me consta es que se ha vacunado a aquellas personas que sí han podido ser identificadas y filiadas, que, como digo, pueden representar como mucho ese 10%. También se están realizando vacunaciones en anillo, es decir, cuando aparece un caso, se vacuna a las personas más próximas o que han estado en contacto con él si las tienen controladas, claro.

Pero, hasta ahora, una vacunación exprés, masiva y universal de toda esa población —estamos hablando de entre 6.000 y 20.000 personas, porque realmente no sabemos cuántas son— está, a mi juicio, lejos de conseguirse. Y el problema será todavía mayor cuando haya que administrar una segunda dosis, porque completar las pautas de vacunación en una población que no está identificada ni localizada de forma estable resulta mucho más complejo.