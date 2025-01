Fact checked

La reciente resolución del Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) de impedir la toma de posesión de Tomás Merina como nuevo presidente por presuntos intereses personales y familiares ha generado una controversia sin igual dentro de la institución.

El pasado 17 de enero, la elección de Tomás Merina como presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) quedó oficialmente anulada por la Comisión de Recursos del propio organismo. Una decisión que se ha fundamentado en el hecho de que Merina no cumple con los requisitos estatutarios necesarios, entre ellos la antigüedad y el ejercicio activo de la profesión médica.

El cardiólogo Manuel Martínez-Sellés, quien inicialmente se postuló para la reelección a la presidencia del Colegio de Médicos de Madrid, ha decidido no volver a presentarse tras los recientes acontecimientos. No obstante, espera que se convoquen nuevas elecciones en el futuro cercano. En una entrevista con OKSALUD, comparte su opinión sobre esta situación anómala, que está afectando negativamente la imagen de la institución, en un momento en que más de 50.000 médicos colegiados en Madrid tienen derecho a voto.

En este contexto, Martínez-Sellés se pronuncia tanto sobre la situación actual como sobre el proceso electoral, señalando que, un mes antes de las elecciones, «fuimos claros e interpusimos el recurso en el que denunciábamos que Tomás Merina no cumplía con un requisito imprescindible, según los estatutos del Colegio y la Ley de Colegios Profesionales, ya que no era médico en activo», admite.

Manuel Martínez-Sellés opina que la anulación de la candidatura, actualmente en el centro del debate, se sustenta en un dictamen de la Comisión de Recursos que califica como «muy sólido y bien fundamentado». El cardiólogo enfatiza que, en estas circunstancias, asumir la presidencia resulta inviable, ya que las normas están para ser cumplidas por todos. En relación con el proceso electoral del Colegio de Médicos y sus posibles deficiencias, Martínez-Sellés reconoce: «Evidentemente, nos hubiera gustado recibir el dictamen con mayor antelación para evitar esta situación, pero es importante recordar que las normas son conocidas desde el principio y deben respetarse».

Una de las acusaciones del doctor Merina y sus seguidores es que esta decisión de la Comisión de Recursos «es una maniobra de despacho», pero el doctor Sellés lo niega en rotundidad, asegurando que «no se ha hecho ninguna maniobra de despacho. Lo que me parece triste es que alguien que no cumple los requisitos se presente a la presidencia y que, además, diga que los cumple cuando es evidente que no lo hace. Todo este proceso ha sido un despropósito por su parte. Hay razones, hay datos y se deben respetar las reglas».

Ante la preocupación generada por la incertidumbre en el Colegio de Médicos, Manuel Martínez-Sellés expresa su deseo de que «se convoquen nuevas elecciones lo antes posible, en las cuales no me presentaré, pero que permitan a un presidente legítimo -que cumpla con los requisitos necesarios-, asumir la presidencia».