Fact checked

Ansiedad, depresión, problemas digestivos, dolores de cabeza, tensión y dolor muscular… enfermedad cardíaca, ataque cardíaco, presión arterial alta y accidente cerebrovascular…. problemas de sueño, aumento de peso, problemas de memoria y concentración… Estos son algunos de los problemas de salud, según documenta la Clínica Mayo, con una «activación a largo plazo del sistema de respuesta al estrés y la sobreexposición al cortisol y otras hormonas del estrés» que «pueden alterar casi todos los procesos del cuerpo».

Aunque el cuerpo está hecho para reaccionar ante el estrés con maneras que buscan protegerse contra las amenazas de los depredadores y otros agresores, la realidad es que este tipo de peligros ya no son frecuentes, mientras que nos ‘acechan’ otros: ¿exceso de trabajo?, ¿problemas económicos?, ¿’cargas’ familiares?… Estas son las nuevas amenazas que nos llevan a que el estrés controle nuestras vidas.

OKSALUD entrevista al doctor Luis Gutiérrez Serantes, médico de familia y colaborador de Marnys, para conocer más acerca de una de las palabras de moda en redes sociales en los últimos meses: el cortisol. ¿Qué es y cómo cómo combatirlo?

PREGUNTA.- Cuando los factores estresantes están siempre presentes y nos sentimos constantemente ‘atacados’, el organismo está siempre en estado de alarma. ¿Cuál es la relación entre estrés y cortisol?

RESPUESTA.- El cortisol es una hormona esteroidea que se asocia con la respuesta al estrés, ya que los niveles de cortisol se alteran para modificar la respuesta del organismo ante situaciones de estrés, de ahí que sea conocida como «la hormona del estrés». Sus receptores se encuentran repartidos por todo el organismo, por lo que interviene en los sistemas nervioso, inmunitario, cardiovascular y respiratorio, principalmente.

P.- ¿Cuándo se descubrió esta relación y cómo han avanzado las investigaciones hasta hoy?

R.- Aunque es en estos últimos meses cuando se está hablando mucho del tema, sobre todo en redes sociales, el funcionamiento de las glándulas suprarrenales y la forma en la que producen cortisol se descubrió en el siglo XIX, y desde entonces se ha continuado investigando sus efectos en los diferentes procesos del organismo.

P.- ¿Podría citar algún estudio reciente que nos dé luz sobre el problema?

R.- Existen diversos estudios y revisiones sobre el tema, aunque uno muy completo y reciente que explica muy bien el papel de esta hormona en el estrés crónico es The Role of Cortisol in Chronic Stress, Neurodegenerative Diseases, and Psychological Disorders.

P.- ¿Cuáles son los síntomas del cortisol alto?

R.- Ante los niveles altos de cortisol durante un tiempo más prolongado de lo habitual, puede provocar alteraciones en la piel (acné, brotes de eccema, cicatrización lenta, etc.), aumento de peso, dolor de cabeza, dificultad para concentrarnos y debilidad o fatiga.

P.- ¿Cuáles son los riesgos?

R.- Normalmente, esto ocurre en situaciones en las que nuestro organismo sufre alteraciones en las pautas habituales del día a día como falta de descanso, una dieta desequilibrada, enfermedades que provoquen una producción más alta de cortisol, o bien cambios ambientales o factores estresantes que suponen un impacto en nuestra rutina diaria.

P.- Pero… el estrés nos afecta a todos y más en el siglo XXI, y más en grandes ciudades. ¿Todo estrés origina riesgos para la salud física y mental o sólo si se ‘cronifica’?

R.- Los niveles de cortisol se elevan como respuesta al estrés y es un proceso normal de nuestro organismo cuando el cuerpo reconoce una amenaza con el fin de poder obtener energía y hacerle frente. El problema viene cuando estos niveles se mantienen altos durante un tiempo prolongado, ya que sí puede desencadenar consecuencias negativas como los síntomas que he mencionado antes.

P.- ¿Reaccionamos a los factores estresantes de determinada manera por causas genéticas, sociales (educación recibida o experiencias vitales)?

R.- La respuesta física es similar, puesto que los procesos internos que se activan son comunes a todos de cara a preparar el organismo. En cuanto a la reacción emocional, depende de diversos factores como experiencias previas, la edad, la preparación ante esa situación o información que se tenga sobre ella, proximidad, etc. Además, las consecuencias de los niveles altos de cortisol a causa del estrés

prolongado también afectan a nivel emocional, presentando falta de motivación, irritabilidad, mal humor o sensación de tristeza. Dependiendo del origen del estrés, es común que se den episodios de ansiedad y cambios sobre el comportamiento.

P.- Tengo episodios de ansiedad, problemas digestivos, dolores de cabeza, tensión y dolor muscular… He sufrido de cortisol alto durante años, y, aunque los análisis recientes no lo indican, no consigo estar «en paz». ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el tratamiento?

R.- Es preferible siempre acudir al médico de cabecera y exponerle cualquier síntoma, puesto que, para poder tener un diagnóstico completo, además de analíticas se pueden realizar otro tipo de pruebas complementarias que determinen el origen de esos síntomas, ya que pueden deberse a otra condición.

P.- ¿Se puede aprender a controlar el estrés y, por tanto, dar respuesta a esta patología?

R.- Puesto que los niveles de cortisol se elevan como respuesta al estrés, recomiendo adoptar medidas en el día a día de cara a aprender a controlar estos episodios. Por ejemplo, técnicas de relajación, mantener una dieta equilibrada, así como realizar ejercicio físico y descansar adecuadamente será beneficioso para nuestro sistema nervioso. Existen ingredientes que son positivos en el sistema nervioso como las vitaminas del grupo B, que contribuyen a su correcto funcionamiento y reducen el cansancio y la fatiga, o el hidrolizado de proteínas de leche, con propiedades útiles para el bienestar mental. Podemos encontrarlos en alimentos como los lácteos y los cereales, pero también en complementos alimenticios que contienen activos naturales que facilitan el bienestar físico y psicológico. También la melatonina juega un papel clave en el descanso, puesto que es la hormona responsable de nuestro ciclo del sueño, y, además, está presente en forma de complementos alimenticios en formato liposomado para ayudar a su absorción en el organismo.