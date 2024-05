Fact checked

La vocación de una matrona muchas veces va más allá de la atención médica y se establece un vínculo emocional y social de las mujeres y sus familias. Su trabajo requiere empatía, paciencia y una dedicación inquebrantable a la excelencia clínica tal y como aseguran en la Federación de Matronas.

El mundo de la obstetricia está experimentando una revolución tecnológica, y las matronas están en primera línea para aprovechar estas innovaciones en beneficio de sus pacientes tal y como explica Diana Valés, matrona en la clínica Bmum, en entrevista a OKSALUD. Desde la monitorización fetal continua hasta las aplicaciones móviles que ayudan a las mujeres a realizar un seguimiento de su embarazo, la tecnología está transformando la forma en que se brinda atención prenatal y perinatal.

Esta experta, nos cuenta cómo la rutina diaria de una matrona está llena de desafíos, pero también de gratificación porque se trata de un proceso de acompañamiento a las mujeres en su proceso de gestación para que se sientan escuchadas, cuidadas y bien informadas en todo momento, lo que establece unos vínculos emocionales muy gratificantes.

PREGUNTA.- ¿Cuál es el papel principal de una matrona y cómo se integra en el equipo de atención médica?

RESPUESTA.- Lo primero que me gustaría matizar es que la unidad de atención al parto hospitalario es solo como una parte del trabajo de las matronas realizamos. Nosotras somos profesionales que acompañamos a las mujeres en todo su ciclo reproductivo: en consultas fuera del hospital, en temas de lactancia, de embarazo, en partos domiciliarios, etc. Nuestro trabajo es muy amplio y creo que es importante resaltarlo porque, al final, el papel de la matrona más reconocidos dentro del hospital, en el momento del parto, pero es muchísimo más amplio.

Lo primordial de nuestra función en un parto fisiológico es ayudar a la mujer en su proceso atendiendo sus deseos, necesidades y expectativas. Pero, además, nuestro trabajo es completamente autónomo. Obviamente trabajamos en colaboración con otros profesionales como ginecólogos, neonatólogos, etc. a pesar de que podemos operar de manera autónoma.

P.- ¿Cómo ha evolucionado el papel de las matronas a lo largo de los últimos años?

R.- Principalmente yo destacaría, por una parte, que se ha puesto en valor nuestro papel en el acompañamiento hospitalario y por otra, los beneficios que ha supuesto la incorporación de las nuevas tecnologías. Asimismo, destacaría el tema de la formación porque hoy en día es muy superior. Tenemos matronas doctoradas que realizan investigaciones y publican libros ayudando así la divulgación de la profesión.

Por otro lado, las redes sociales también nos han permitido realizar una labor divulgativa a nivel social que ha resultado muy positiva.

P.- Cómo es el día a día de una matrona?

R.- Si estás en una unidad hospitalaria, normalmente empiezas el turno a las nueve de la mañana o a las nueve de la noche. Lo primero que se hace es el cambio de turno con el equipo de matronas que sale de forma que nos trasladan toda la información de las mujeres que están en el paritorio y nos repartimos el trabajo. Una vez que sabes la mujer a la que vas a acompañar, te presentas y estás un rato con ella. Le preguntas cómo va su proceso, tratas de conocerla en profundidad, lo que desea de cara a su parto, cómo se encuentra, etc. Después llevas a cabo las tareas técnicas como tactos vaginales, administración de medicación, vigilancia de constantes vitales, etc. Pero yo creo que nuestra principal función es el acompañar a la mujer, no sólo centrarnos en aliviar su dolor sino de dotarla de los recursos necesarios para que su experiencia sea lo más positiva posible.

Dentro de nuestra labor también está el registrar la actividad de todo lo que hacemos. A veces estamos dentro de la habitación, con la mujer, sosteniéndola y en otras ocasiones estamos fuera en el mostrador pero siempre seguimos controlando los registros como la frecuencia cardíaca del bebé, de la madre, etc.

P.- ¿Qué desafíos enfrenta habitualmente una matrona en su día a día

R.- La tecnología, tal y como comentaba ha supuesto un gran avance, pero también conlleva aspectos negativos como, por ejemplo, en algunos casos, puede haber un exceso de medicalización de un proceso fisiológico que es muy natural. También pertenecer a una estructura hospitalaria que muchas veces es bastante jerárquica, hace difícil desempeñar nuestro papel con la autonomía que lo desempeñábamos hace unos años.

P.- ¿Cómo colaboran las matronas con otros profesionales de la salud, como obstetras, pediatras y enfermeras, para garantizar una atención integral a las mujeres y los recién nacidos?

R.- Normalmente las matronas estamos solas en el paritorio pero sí que estamos en constante contacto con el equipo de ginecólogos por si el parto no se da con normalidad, porque entonces tenemos que contar con ellos. De la misma manera, si hay alguna pues alguna incidencia con el bebé, por ejemplo, un parto prematuro o un bebé con alguna malformación, también estamos en contacto con el servicio neonatólogos. Y siempre trabajamos muy de la mano del equipo de anestesia porque es una parte fundamental del del equipo de Obstetricia. En nuestro contexto, en España, la mayoría de las mujeres eligen a la anestesia epidural y por eso tenemos que estar en constante comunicación con los anestesistas para personalizar en cada paciente sus opciones de analgesia.

La Organización Mundial de la Salud reconoce las unidades en las que la paciente es recibida y atendida durante todo su proceso de parto por una matrona proporcionan la mejor atención tanto a nivel obstétrico como de calidad y satisfacción materna.

P.- ¿Qué medidas se toman en la unidad de matronas para garantizar la seguridad y el bienestar tanto de las mujeres como de los bebés?

R.- En el proceso de dar a luz, se monitoriza en todo momento al bebé y a la madre. A nivel técnico, en la mujer tenemos la monitorización de constantes vitales, la tensión arterial y la temperatura materna. También se vigila permanentemente la actividad uterina, es decir, las contracciones. En lo que se refiere al nonato, realizamos una monitorización constante de su frecuencia cardíaca de forma intermitente porque se ha demostrado que este tipo de auscultación, es decir, escuchar el latido cardiaco del bebé pero forma intermitente es más efectivo.

A un nivel más amplio, además de garantizar la seguridad y el bienestar físico, también nos centramos en lo emocional y en la satisfacción materna. Es muy importante apelar a esto, sobre todo, al trabajar en un hospital en el que hay muchos protocolos. Sin embargo, estos protocolos científicos también son básicos porque realizar un trabajo colaborativo y multidisciplinar garantiza la seguridad de los pacientes

P.- Qué aspecto considera el más gratificante de su profesión?

R.- Para mí lo más gratificante de trabajar como matrona en Bmum es que acompaño a la mujer desde el principio de su embarazo hasta el final. Estoy presente en el día a día, durante su proceso de parto, en el posparto, en la lactancia, etc. Lo más gratificante es poder ayudar a una mujer dando continuidad en su cuidado y ver cómo la experiencia de parto se convierte en una experiencia positiva. Creo que la experiencia de parto impacta muchísimo en el cerebro y en la vida de las mujeres a corto, medio y largo plazo. Encuentro muy gratificante el vínculo emocional que se establece con cada madre y sobre todo, hay una frase que me dicen a menudo y que me llena de satisfacción cuando la oigo: «volvería a parir de nuevo».

P.- ¿Considera importante la celebración del Día Mundial de las Matronas?

R.- Me parece muy importante. Si bien es cierto que dependiendo de cada país las matronas tienen unas u otras funciones, creo que este Día Mundial es fundamental y muy pertinente, sobre todo, a día de hoy en España porque está ampliamente reconocido que tenemos un déficit muy alto de matronas. De hecho, nuestra ratio está, más o menos, en la mitad de la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, en los próximos años se va a jubilar en torno al 40% de la plantilla de matronas en España que esto es algo que ya está en todos los medios de comunicación y todavía no se han activado medidas emergentes para solucionarlo. Esto va a incrementar esa ratio y la atención va a ser mucho peor y va a impactar negativamente en la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

P.- ¿Algún consejo a las futuras madres?

R.- Me encantaría que todas las mujeres se sintieran sostenidas y respetadas durante todo su proceso y en su parto. Mi mejor consejo es que se informen de todo. Que vayan al sitio al que van a dar a luz y hagan todas las preguntas que crean necesarias y que elijan el sitio que más “resuene” con ellas. Esto va a hacer que se sientan absolutamente seguras y confiadas.