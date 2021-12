Este 12 de diciembre tiene lugar el Día Mundial de la Disfagia 2021, una afección que tiene que ver con un trastorno de deglución de quienes lo padecen y que debe conocerse y darle visibilidad. Veamos en qué consiste este problema.

Debemos conocer sus causas, síntomas, tratamientos y también todo lo que tenga que ver con este trastorno que parece que va a más.

Conoce más sobre la disfagia

Según Mayo Clinic hablamos de la dificultad para tragar alimentos o los líquidos, y puede estar asociada a dolor. En algunos casos, puede ser imposible tragar.

La dificultad ocasional para tragar, que puede producirse cuando se come demasiado rápido o no se mastica la comida lo suficientemente bien, no suele ser motivo de preocupación. Sin embargo, la disfagia persistente puede indicar una enfermedad grave que requiere tratamiento.

Para diagnosticarlo, y en el día mundial de la disfagia 2021, es importante estudiar toda la historia que presenta el paciente, saber las causas, y el momento se produce la dificultad para la deglución, si es continua o intermitente y si se han asociado síntomas acompañantes como perdida de peso, dolor, fiebre, u otros.

¿Cuáles son sus causas?

La Fundación Española de Aparato Digestivo (FEAD) explica que pueden afectar a la mucosa, lo que disminuye el espacio de paso del bolo alimenticio. Las que afectan al músculo, según enfermedades del sistema nervioso central o periférico que impiden que se genere el estímulo nervioso adecuado o lo hacen de forma descoordinada. Y las que afectan a estructuras adyacentes al sistema de deglución.

En general, puede haber causas neuromusculares, por lesiones que causan obstrucción, o por temas neuromusculares.

Síntomas de la disfagia

Dolores al tragar.

Expulsión de los alimentos en la boca o rechazo con la lengua

Babeo

Presencia de residuos de alimento en la boca o lengua.

Sensación de atasco en la garganta

Carraspeo continuo

Posible atragantamiento con comida

Deglución fraccionada

Bronquitis

¿Cuál es el tratamiento de la disfagia?

Lo que está claro es que cada tratamiento depende del origen y también de las circunstancias de cada persona. FEAD establece cuáles son los diversos tratamientos, pues en el caso de las esofagitis eosinofílicas, es importante empezar con una dieta que excluya los alérgenos alimentarios más frecuentes.

Si es el caso de una acalasia, entonces el tratamiento consistirá en la dilatación neumática endoscópica de la estenosis, y si son obstrucciones tumorales se implanta de forma endoscópica una prótesis autoexpandible, con la finalidad del tránsito a través de la zona obstruida.