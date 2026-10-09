David, terapeuta: «La única solución para acabar para siempre con la artrosis de cadera es con estos ejercicios de movilidad que puedes hacer en casa»

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La única solución para acabar con la artrosis de cadera es con ejercicios de movilidad y descompresión. David Terapeuta, en su cuenta de TikTok, así lo destaca y, además, explica cuáles son los ejercicios para acabar con este problema y que todos podemos hacer en casa. Antes, es vital ir al especialista para saber el estado de la afección y si se pueden hacer ejercicios.

El experto recuerda que ningún masaje ni ningún tratamiento farmacológico pueden acabar con la artrosis de cadera. Esto se debe a que la artrosis es una deformación de la articulación y solo mejora con ejercicio, según especifica David. El terapeuta da las claves y los principales ejercicios que todos podemos hacer de manera sencilla.

Ejercicios para reducir la artrosis de cadera

¿Qué es la artrosis de cadera?

Desde Inforeuma especifican que consiste en el deterioro del cartílago de esta articulación. Es relativamente frecuente, aunque no tanto como la artrosis de rodillas o de manos. En general, es propia de personas mayores, aunque puede aparecer antes de los 50 años, siendo excepcional en jóvenes.

Ejercicios pilates para la artrosis de cadera: 3 movimientos clave

Además de caminar puede favorecer la movilidad general y mantener la función de las piernas. Si diez minutos resultan cómodos, la duración puede aumentar progresivamente. Lo importante es evitar pasar de la inactividad a recorridos demasiado largos de repente.

La OMS recuerda que cualquier cantidad de actividad física es mejor que ninguna y recomienda adaptar la actividad a las capacidades individuales.

Giro de Cadera en Pie (Calentamiento)

Para David Terapeuta, este ejercicio es fundamental para calentar bien la articulación antes de continuar. De pie, realiza giros con la cadera, como si estuvieras usando un aro hula hoop. Mueve la cadera hacia atrás, a un lado, adelante y al otro lado. Repite el movimiento 20 veces en un sentido y 20 en el otro para asegurar un buen calentamiento.

Giro de Cadera Sentado (Movilidad y Elasticidad)

Para este ejercicio, siéntate en el suelo y abre las piernas al ancho de tus caderas. Coloca las manos detrás de ti para apoyarte. El objetivo es ir llevando las rodillas hacia el suelo, alternando lados.

Este movimiento no solo mejora la movilidad, sino que también da elasticidad a la articulación, ayudando a eliminar las adherencias. Si no llegas hasta el suelo, no te preocupes, es normal. Con la práctica, bajarás más. Realiza 20 repeticiones por cada lado.

Ejercicio de Descompresión en Escalón

El tercer ejercicio que propone el experto sirve para descomprimir la articulación y liberarla del dolor. Sube a un escalón o una superficie elevada y deja caer una pierna hacia atrás, sin apoyar el pie.

Desde esta posición, haz círculos con la pierna, primero en un sentido y luego en el otro. Realiza 20 círculos en cada dirección para descomprimir bien la cadera.

Según el experto, para recuperar lo antes posible y olvidarte del dolor, es crucial que hagas estos ejercicios todos los días. La constancia es la clave para mejorar la artrosis de cadera y coxartrosis.

Estos ejercicios trabajan zonas importantes para caminar y desplazarse. EULAR señala que la actividad física en personas con artrosis puede ayudar a reducir el dolor y mejorar la función, y recomienda adaptar el ejercicio a las capacidades y preferencias individuales.

Principales síntomas de la artrosis de cadera

El síntoma fundamental es el dolor, aunque también aparece rigidez y deterioro de la funcionalidad (movilidad). En la artrosis de cadera el dolor se localiza en la zona de la ingle.

En ocasiones, el dolor baja por la cara anterior del muslo y también puede doler la rodilla, lo que puede hacer pensar al paciente que el problema está en la rodilla. Por tanto, es muy importante saber que el dolor de cadera no se localiza en la zona del cuerpo popularmente conocida como “las caderas”, según citan los profesionales de Inforeuma.

Causas y factores de riesgo

Desde Quiron Salud, responde que hay diversas causas que pueden provocar la artrosis de cadera:

El envejecimiento y el uso continuado de la articulación (más frecuente en mayores de 50 años, aunque puede aparecer antes).

Predisposición genética o artrosis primaria.

Traumatismos previos, lesiones, sobrepeso u obesidad y alteraciones biomecánicas (como diferencias en la longitud de las piernas)

Operación de la artrosis de cadera

Como medida última, en Clínica Universidad de Navarra destacan que la artrosis de cadera se puede operar. La intervención quirúrgica está indicada en aquellos pacientes que padecen una artrosis muy avanzada, en los que existe una limitación muy importante para caminar o para realizar sus actividades cotidianas.

La intervención consiste en sustituir la articulación dañada por una prótesis de cadera. Tras un programa de rehabilitación después de la intervención, los pacientes se recuperan y notan la desaparición de los síntomas, pudiendo caminar y realizar una vida prácticamente normal.