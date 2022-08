Si sueles entrenar con regularidad, sabrás que hay factores externos que inciden en el rendimiento y uno de los principales es el clima. Específicamente la temperatura porque cuando muestra registros extremos puede ser un obstáculo. Esta es la temperatura ideal para hacer ejercicio.

Si bien no podemos dejar de realizar actividad porque haga frío o calor, si es conveniente que tengamos en cuenta cuál es la temperatura ideal para hacer ejercicio, porque eso nos sirve de indicador para saber en qué horario del día, según la estación, deberíamos entrenar.

La temperatura ideal para hacer ejercicio

Con frío y nublado

Quizás a muchos les encante salir a entrenar con sol y calor, pero lo más adecuado es hacerlo con algo más de frío y el día nublado. Después de analizar las 25 carreras más rápidas del mundo en sus distintas modalidades y distancias, investigadores de la Universidad de Tulsa concluyeron que el margen de temperatura era bastante amplio, rondando entre los 9,5 y 23ºC.

Cuidado con el frío

Con todo lo dicho anteriormente tampoco se recomienda salir a correr en las jornadas más frías. Las bajas temperaturas en el ambiente provocan que los músculos tengan que trabajar con más intensidad para generar energía, por lo que acabarán fatigándose con mucha más rapidez. También le prestaremos una especial atención a la fuerza del sol y de la humedad. Es posible que cuando haya unos 7ºC, a la hora de correr esta temperatura será mayor y alcance hasta los 10ºC más. Pero no te preocupes por esto, porque siempre vamos a sudar aunque haya los grados adecuados para la práctica del ejercicio.

Sin preocuparse en exceso

En realidad no hace falta preocuparse en exceso por la temperatura que haya. Puede que en ocasiones tengamos la oportunidad de engañar al cuerpo empleando más o menos capas de ropa, o utilizando determinado tipo de telas. Se aconseja que cuando acabes de correr anotes en un cuaderno la temperatura de ese día y los tiempos que hiciste, para que puedas hacer más adelante una valoración teniendo en cuenta los distintos aspectos ambientales. Así podrás mejorar más. Para algunos deportistas lo más cómodo es entrenar sobre la cinta de correr.

La idea es que puedas complementar el acondicionamiento físico con todas las demás obligaciones priorizando entrenar en el mejor momento de la jornada, cuando la temperatura se acerque al ideal, y descartando las otras tareas antes o después.

La temperatura perfecta para entrenar

De acuerdo a expertos especializados en la materia, la temperatura ideal para entrenar son los 20° C. Podríamos decir que entre los 18° C y los 22° C asistimos a las mejores condiciones. Y habría que analizar otras cosas como la humedad, la velocidad del viento y/o la lluvia.

Pero si nos centramos únicamente en lo que es la temperatura, estos registros son los más recomendables para las sesiones de exigencia media, ya que permiten que el organismo sea exigido sin sufrir las consecuencias del frío o el calor, como las lesiones o la deshidratación.

Los investigadores del Colegio Americano de Medicina Deportiva indican que si además se logra que la temperatura sea estable como lo es en espacios cerrados donde pueden controlarse, el cuerpo agradecerá el entorno en el que realizamos el esfuerzo y responderá al máximo.

Por eso es aconsejable que en las zonas y estaciones en las que hay temperaturas entre los 18° C y los 22° C, realices tu actividad física en esas horas puntuales. Durante el mediodía en invierno, o durante la mañana temprano o la noche en verano.