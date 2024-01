Cruzar las piernas: ¿es realmente malo para la salud?

Fact checked

¿Tienes las piernas cruzadas mientras estás leyendo este artículo? ¡Cuidado! Esto podría estar atentando contra tu bienestar físico. Al menos eso es lo que dice un estudio compartido por Infosalus, de Europa Press, que se centra en el efecto negativo que esta conducta puede tener en nosotros e intenta responder a la pregunta de si cruzar las piernas es malo para la salud.

Lo cierto es que para la mayoría de las personas se trata de un comportamiento inconsciente, casi natural. Se sientan y de inmediato cruzan las piernas. Claro, como nos pasamos varias horas del día trabajando frente al PC o viendo la TV, es normal que busquemos comodidad. Y los investigadores pretenden averiguar si esto podría representar una amenaza para nuestro organismo.

¿Es malo cruzar las piernas?

Antonio Martín Conejero, angiólogo y cirujano vascular del Hospital Clínico San Carlos y del Hospital Príncipe de Asturias de Madrid, en una entrevista a Europa Press, al ser uno de los profesionales mejor capacitados para responder a la pregunta sobre el impacto efectivo que tiene el mantener las piernas cruzadas durante gran parte del día, no duda en recomendar no hacerlo.

Este especialista afirma que suelen aconsejar a los pacientes que no dejen las piernas cruzadas mientras se encuentran trabajando. Aunque al principio puedan sentir que así se hallan más cómodos, es un hábito que puede hacerse costumbre y luego costará deshacerse de él. Lo mejor es tener las piernas estiradas, sin cruzarlas y apoyadas en el suelo. Tampoco deberían colgar.

¿Por qué existe riesgo al cruzar las piernas?

En palabras de Martín Conejero, podríamos sufrir problemas relacionados con el retorno venoso si cruza las piernas continuamente. En sus ensayos, han asociado las piernas cruzadas continuamente con inconvenientes en el retorno venoso. Sobre todo, claro, en pacientes con patologías de base. Es decir, salvo que estemos completamente seguros de que nuestro retorno venoso no sufre dificultades, deberíamos mantener las piernas separadas.

Eso sí, ha descartado los mitos de que mantener las piernas cruzadas podría causar varices y otras complicaciones cutáneas. Aparentemente es una leyenda urbana y no algo que haya podido ser comprobado fehacientemente en estas pruebas recientes.

Sin embargo, es muy importante que los pacientes con ciertos niveles de obesidad -más propensos a un retorno venoso lento- procuren evitar las piernas cruzadas. Pues esto podría provocarles cansancio muscular y dolores al desplazarse.

¿Estar sentados también es malo?

Si se padece de una insuficiencia venosa severa, que es más común de lo que nos gustaría imaginarnos, el estar sentado tampoco ayuda mucho a prevenir otros problemas. Mantener las rodillas flexionadas aumenta los obstáculos que tiene la sangre para regresar hacia el corazón. Al igual que tener las piernas cruzadas durante varias horas, esto podría propiciar la fatiga y los dolores.

Si estamos sentados con la rodilla flexionada, esto hará que una de las principales funciones para retornar la sangre se entorpezca. El bombeo de la bomba de los músculos soleo y gemelo, clave en este proceso porque el retorno venoso se hace por la contracción de los gemelos en la marcha, podría verse afectado. Por eso la sugerencia es que los pacientes con un retorno venoso lento, o interesados en mantener una buena salud a lo largo de su vida, interrumpan los períodos de estar sentados y caminen.

Y el caso de las mujeres es peor. Martín Conejero argumenta que «cuanto mayor tacón hay, el pie tiene una configuración del zapato que hace que los gemelos no se contraigan bien, de manera que el retorno venoso no es óptimo». Los tacones, entonces, mejor para ocasiones excepcionales y no para todos los días. Y siempre, interrumpe tus obligaciones para caminar cinco minutos cada hora.